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Макрон и Меркель пообещали «решительные» меры против Кремля

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  • 23.03.2018, 21:14
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Германия и Франция поддержат жесткие и скоординированные меры против России из-за отравления Скрипаля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с канцлером Германии заявил о готовности поддержать жесткие и скоординированные меры против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Свои заявления Эмманюэль Макрон сделал в Брюсселе, куда прибыл на встречу Евросовета. Президент Франции подчеркнул, что атака в Солсбери стала угрозой для всей европейской безопасности. «Это требует координированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения», — заявил глава государства.

Меркель также присоединилась к обвинениям в адрес России. Она подчеркнула свою уверенность в том, что эти обвинения «имеют под собой прочное основание». Также канцлер Германии заявила, что намерена обсудить с Францией возможные меры противодействия России, после чего приступить к их реализации.

Ранее слова о готовности ЕС к решительным мерам по «делу Скрипаля», направленным против России, прозвучали по итогам трехсторонней встречи Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Меркель, прошедшей накануне, 22 марта. Тогда Мэй передала лидерам Франции и Германии данные о ходе расследования инцидента в Солсбери. Мэй также сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными из лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, «использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ «Новичок».

Позднее стало известно, что по итогам переговоров на саммите в Брюсселе европейскими лидерами было принято решение об отзыве на консультации посла ЕС в России. В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рутте подчеркнул, что это решение не входит в комплекс санкций и посол отзывается не на постоянный срок.

Лондон обвиняет Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери. По версии Великобритании, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». На основе этих обвинений Тереза Мэй объявила о решении выслать из Великобритании 23 российских дипломата и приостановить контакты на высшем уровне.


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