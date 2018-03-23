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Украине вернут «скифское золото»

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  • 23.03.2018, 20:09

Суд Амстердама принял решение о передаче Украине бесценной музейной коллекции.

«Скифское золото» должно быть передано Украине. Такое решение принял окружной суд Амстердама, сообщает 23 марта Gazeta.ua.

Согласно решению суда, артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение всего периода, пока стороны будут обжаловать это постановление.

В Голландии также подсчитали, что Украина должна заплатить музею за хранение артефактов более 100 тысяч евро.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявлял об угрозе приостановки музейных отношений с Нидерландами из-за ситуации со скифским золотом.

Напомним, процесс возвращения «скифского золота» затягивается из-за спора между Россией и Украиной. Как ранее заявляла первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, «Российская Федерация через своих защитников, консультации голландских адвокатов не хочет возвращать эти артефакты в Украину, настаивая на том, что эти артефакты принадлежат народу Крыма». По словам Джеппар, экспонаты принадлежат Музейному фонду Украины.


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