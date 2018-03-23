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Ученые создали 3D-принтер для печати смартфонов

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  • 23.03.2018, 20:29

Развитие подобного вида печати не стоит на месте.

21 марта в Новом Орлеане состоялась презентация нового 3D-принтера, способного в ближайшем будущем оказать значительную помощь производителям смартфонов. Учёные отправили предложение компаниям Apple и Samsung, передает Grifonsoft.ru.

По заявлению профессора Массачусетского технологического института Хуанче Чжао, данное изобретение является технологическим достижением и новой ступенью в 3D-печати. Он лично не принимал участие в разработке, однако, протестировал гаджет и отметил его инновационные возможности. В ближайшее время с его помощью будет возможным печать смартфонов, благодаря чему цена на сборку станет дешевле на 25-30%.

Развитие подобного вида печати не стоит на месте, что способствует уменьшению затрат на производство новых моделей. Достаточно будет ввести параметры макета, нажать пару клавиш и получить готовый корпус смартфона, спустя несколько часов. Также будет доступна печать дисплеев гаджетов за счёт технологий IPS и поликристаллической основы ЖК.

Разработчики отправили Apple и Samsung предложение принять участие в тестировании, однако ответа от компаний не последовало. Учёные не переживают, в случае отказа, они могут производить смартфоны самостоятельно.


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