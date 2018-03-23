Чижовский рынок в 12-й раз выставят на аукцион 1 23.03.2018, 20:49

Фото с сайта blizko.by

29 марта Чижовский рынок снова выставят на аукцион как имущественный комплекс.

Это будет уже 12-я попытка продать торговый объект. Что ожидает рынок в будущем пишет агентство «Минск-Новости».

Рынок был открыт в июне 1980 года. Он занимает площадь более 1,5 гектара. Является дочерним предприятием Комаровского рынка. В частные руки Чижовский рынок пытаются передать с 2012 года. По разным причинам конкурсы не приносили результата, в последние годы — просто не было заявок на участие в аукционах.

2017 год ознаменовался проведением независимой оценки рыночной стоимости предприятия как имущественного комплекса. Она составила 3 миллиона 931 тысячу рублей. А для последнего аукциона 29 марта начальную цену снизили на 20%. Но это не помогло, заявок на участие снова нет.

Начальник отдела экспертизы достоверности оценки государственного имущества фонда «Минскгоримущество» Инна Мелешкевич говорит, что рынок не убыточный, а его стоимость для следующего аукциона снова снизят.

— Вскоре будет принято решение о понижении цены на 50%. Она составит 1 миллион 965 тысяч рублей, то есть примерно миллион долларов. В мае планируем проведение еще одного конкурса. А первого июня срок оценки Чижовского рынка истекает. После этой даты мы не сможем продавать объект по былой стоимости. А если руководство города примет решение в дальнейшем снова выставить его на продажу, то вновь начнутся работы по приватизации — оценка, формирование условий, согласования.

Начальник отдела торговли и услуг администрации Заводского района Ольга Прокотень говорит, что если аукционы ни к чему не приведут, то рынок реконструируют все равно.

— Если покупатель не найдется, мы все равно будем Чижовский рынок восстанавливать. За счет самого предприятия, ведь оно не убыточное. Так что деньги на реконструкцию есть, в течение двух-трех лет поэтапно ее проведем. Но рынок сохраним — в первую очередь мы учли мнение местных жителей.

Прокотень говорит, что сделают нечто похожее на рынок «Тутэйшы», что на Партизанском проспекте. Работы начнут с открытых рядов уже этой весной.

— Чтобы бабушки могли продавать выращенную ими продукцию в цивилизованных условиях. Мест будет около 80. Главное здание рынка тоже преобразится, постепенно заменим там оборудование.