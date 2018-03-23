Азербайджан - Беларусь - 0:1 1 23.03.2018, 21:04

Сборная Беларуси по футболу прервала 8-матчевую серию без побед.

В товарищеском матче сборная Беларуси сегодня победила команду Азербайджана со счетом 1:0. Таким образом, белорусские футболисты прервали 8-матчевую серию без побед.

Ранее сборная Беларуси проиграла в пяти матчах и три игры свела вничью. При этом наша команда забила 6 голов в девяти встречах.

Азербайджан — Беларусь — 0:1

Азербайджан: К.Агаев (к) — Медведев, Рагимов (Аббасов, 74), Абышов, Пашаев (Ахундов, 46) — Имамвердиев (Махмудов, 67), Диниев (Гараев, 66), Ричард Алмейда — Гурбанов, Юнанов (Назаров, 46), Алескеров (А.Мамедов, 79).

Запасные: С.Агаев, Азизли, Юнусзаде, Р.Мамедов, Абдуллаев, Гаджиев, Эйюбов.

Беларусь: Гутор — Шитов, Мартынович (к), Политевич, М.Володько (Веретило, 79) — Маевский, Кисляк (Кендыш, 70), Драгун — Савицкий (Ковалев, 75), Стасевич (Нехайчик, 81) — Лаптев (Сарока, 66).

Запасные: Горбунов, Павлюченко, Гаврилович, Сиваков, Матвейчик, Брессан, Скавыш.

Гол: 0:1 — Медведев (41, автогол, пас — Стасевич).

Предупреждения: Рагимов (49), Ричард Алмейда (66); Володько (61), Драгун (92+).

27 марта Беларусь сыграет товарищеский матч со сборной Словении.