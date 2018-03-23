Азербайджан - Беларусь - 0:11
- 23.03.2018, 21:04
Сборная Беларуси по футболу прервала 8-матчевую серию без побед.
В товарищеском матче сборная Беларуси сегодня победила команду Азербайджана со счетом 1:0. Таким образом, белорусские футболисты прервали 8-матчевую серию без побед.
Ранее сборная Беларуси проиграла в пяти матчах и три игры свела вничью. При этом наша команда забила 6 голов в девяти встречах.
Гол сборной Беларуси в ворота азербайджанцев 💪— Прессбол 🇧🇾 (@pressballby) 23 марта 2018 г.
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Азербайджан — Беларусь — 0:1
Азербайджан: К.Агаев (к) — Медведев, Рагимов (Аббасов, 74), Абышов, Пашаев (Ахундов, 46) — Имамвердиев (Махмудов, 67), Диниев (Гараев, 66), Ричард Алмейда — Гурбанов, Юнанов (Назаров, 46), Алескеров (А.Мамедов, 79).
Запасные: С.Агаев, Азизли, Юнусзаде, Р.Мамедов, Абдуллаев, Гаджиев, Эйюбов.
Беларусь: Гутор — Шитов, Мартынович (к), Политевич, М.Володько (Веретило, 79) — Маевский, Кисляк (Кендыш, 70), Драгун — Савицкий (Ковалев, 75), Стасевич (Нехайчик, 81) — Лаптев (Сарока, 66).
Запасные: Горбунов, Павлюченко, Гаврилович, Сиваков, Матвейчик, Брессан, Скавыш.
Гол: 0:1 — Медведев (41, автогол, пас — Стасевич).
Предупреждения: Рагимов (49), Ричард Алмейда (66); Володько (61), Драгун (92+).
27 марта Беларусь сыграет товарищеский матч со сборной Словении.