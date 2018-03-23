закрыть
23 марта 2018, пятница, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Азербайджан - Беларусь - 0:1

1
  • 23.03.2018, 21:04

Сборная Беларуси по футболу прервала 8-матчевую серию без побед.

В товарищеском матче сборная Беларуси сегодня победила команду Азербайджана со счетом 1:0. Таким образом, белорусские футболисты прервали 8-матчевую серию без побед.

Ранее сборная Беларуси проиграла в пяти матчах и три игры свела вничью. При этом наша команда забила 6 голов в девяти встречах.

Азербайджан — Беларусь — 0:1

Азербайджан: К.Агаев (к) — Медведев, Рагимов (Аббасов, 74), Абышов, Пашаев (Ахундов, 46) — Имамвердиев (Махмудов, 67), Диниев (Гараев, 66), Ричард Алмейда — Гурбанов, Юнанов (Назаров, 46), Алескеров (А.Мамедов, 79).

Запасные: С.Агаев, Азизли, Юнусзаде, Р.Мамедов, Абдуллаев, Гаджиев, Эйюбов.

Беларусь: Гутор — Шитов, Мартынович (к), Политевич, М.Володько (Веретило, 79) — Маевский, Кисляк (Кендыш, 70), Драгун — Савицкий (Ковалев, 75), Стасевич (Нехайчик, 81) — Лаптев (Сарока, 66).

Запасные: Горбунов, Павлюченко, Гаврилович, Сиваков, Матвейчик, Брессан, Скавыш.

Гол: 0:1 — Медведев (41, автогол, пас — Стасевич).

Предупреждения: Рагимов (49), Ричард Алмейда (66); Володько (61), Драгун (92+).

27 марта Беларусь сыграет товарищеский матч со сборной Словении.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман