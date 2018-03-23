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Игорь Криушенко: Давно Беларусь не побеждала под моим руководством

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  • 23.03.2018, 21:45
Игорь Криушенко
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал победу над Азербайджаном.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над командой Азербайджана (1:0) в товарищеском матче.

«Для нас было важно одержать победу. Давно мы не побеждали под моим руководством. В начале что-то получалось, потом сил стало меньше, игра упразднилась.

С другой стороны, соперник пытался прессинговать. Нас подвела реализации, учитывая, как мы ловили противника на свободном пространстве в обороне.

Основная масса наших игроков из чемпионата Беларуси, кондиции не те. Игровой ритм у Азербайджана был лучше. Поэтому контроль мяча был за соперником», — цитирует Криушенко azerisport.com.


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