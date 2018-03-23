Игорь Криушенко: Давно Беларусь не побеждала под моим руководством

Игорь Криушенко: Давно Беларусь не побеждала под моим руководством1
- 23.03.2018, 21:45
Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал победу над Азербайджаном.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над командой Азербайджана (1:0) в товарищеском матче.
«Для нас было важно одержать победу. Давно мы не побеждали под моим руководством. В начале что-то получалось, потом сил стало меньше, игра упразднилась.
С другой стороны, соперник пытался прессинговать. Нас подвела реализации, учитывая, как мы ловили противника на свободном пространстве в обороне.
Основная масса наших игроков из чемпионата Беларуси, кондиции не те. Игровой ритм у Азербайджана был лучше. Поэтому контроль мяча был за соперником», — цитирует Криушенко azerisport.com.