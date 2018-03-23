FT: Албания хочет как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС из-за влияния РФ на Балканах 23.03.2018, 21:59

Премьер-министр Албании призвал начать переговоры о присоединении его страны к ЕС ради укрепления европейской безопасности.

По его словам, было бы "сумашествием" для ЕС провалить принятие региона, через который пролегают маршруты мигрантов и который Россия считает стратегически привлекательным призом, сообщает Financial Times (перевод - zn.ua).

По словам Рамы, его страна активно боролась против коррупции в судебной системе и против наркоторговли. Поэтому она может стать реальным кандидатом для получения членства в ЕС до 2025 года.

"Для нас было бы удивительно, если бы Албания не начала переговоры просто сейчас, после того, как она сделала все, что нас попросили", - сказал албанский премьер, подчеркнув, что Сербия и Черногория уже начали диалог с Брюсселем.

"Мы лишь хотим вознаграждение за то, что мы сделали, а также чтобы процесс был честным и предсказуемым", - добавил он.

Financial Times замечает, что комментарии Рамы отражают разочарование Тираны, поскольку Албании до сих пор не позволили начать переговоры о членстве в ЕС, несмотря на политические и экономические реформы, которые она провела. Албанский премьер призвал Еврокомиссию порекомендовать лидерам стран союза утвердить почало переговоров об албанском членстве на саммите, который состоится в июне. Он также отметил важность Албании в процессе сокращения потока мигрантов в ЕС, а также указал на влияние России на Западных Балканах.

"Москва никогда прекратит видеть геополитическую важность региона, чего не видят многие лидеры в ЕС за исключением Ангелы Меркель", - сказал Рама.

"Было бы безумием допустить, что Западные Балканы останутся в стороне, останутся вне Европы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС определил дедлайн для следующей волны расширения. Сербия и Черногория начали переговоры о вступлении в Евросоюз, Босния претендует на статус кандидата в ЕС, а Косово рассчитывает официально стать кандидатом.