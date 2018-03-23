закрыть
23 марта 2018, пятница, 22:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

FT: Албания хочет как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС из-за влияния РФ на Балканах

  • 23.03.2018, 21:59

Премьер-министр Албании призвал начать переговоры о присоединении его страны к ЕС ради укрепления европейской безопасности.

По его словам, было бы "сумашествием" для ЕС провалить принятие региона, через который пролегают маршруты мигрантов и который Россия считает стратегически привлекательным призом, сообщает Financial Times (перевод - zn.ua).

По словам Рамы, его страна активно боролась против коррупции в судебной системе и против наркоторговли. Поэтому она может стать реальным кандидатом для получения членства в ЕС до 2025 года.

"Для нас было бы удивительно, если бы Албания не начала переговоры просто сейчас, после того, как она сделала все, что нас попросили", - сказал албанский премьер, подчеркнув, что Сербия и Черногория уже начали диалог с Брюсселем.

"Мы лишь хотим вознаграждение за то, что мы сделали, а также чтобы процесс был честным и предсказуемым", - добавил он.

Financial Times замечает, что комментарии Рамы отражают разочарование Тираны, поскольку Албании до сих пор не позволили начать переговоры о членстве в ЕС, несмотря на политические и экономические реформы, которые она провела. Албанский премьер призвал Еврокомиссию порекомендовать лидерам стран союза утвердить почало переговоров об албанском членстве на саммите, который состоится в июне. Он также отметил важность Албании в процессе сокращения потока мигрантов в ЕС, а также указал на влияние России на Западных Балканах.

"Москва никогда прекратит видеть геополитическую важность региона, чего не видят многие лидеры в ЕС за исключением Ангелы Меркель", - сказал Рама.

"Было бы безумием допустить, что Западные Балканы останутся в стороне, останутся вне Европы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС определил дедлайн для следующей волны расширения. Сербия и Черногория начали переговоры о вступлении в Евросоюз, Босния претендует на статус кандидата в ЕС, а Косово рассчитывает официально стать кандидатом.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман