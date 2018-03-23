Лауринас Кащюнас: Верим, что 25 марта станет государственным праздником в Беларуси
- 23.03.2018, 22:12
23 марта в сейме Литвы состоялась конференция «Литва и Беларусь: 100 лет до и после».
Литва - единственная страна, где симпозиум историков, политиков, общественных деятелей двух стран прошел под депутатским патронатом, передает «Радыё Свабода».
Инициировали конференцию парламентарии, которые создали в сейме группу «За демократическую Беларусь».
Ее руководитель депутат Лауринас Кащюнас заявил о перспективах всенародного празднования юбилея БНР в Беларуси.
«Мы верим, что день 25 марта станет государственным праздником в Беларуси, как 16 февраля в Литве. Это обязательно будет. И придет время, когда такая конференция будет проходить не только в сейме Литвы, но и в стенах демократически избранного парламента Беларуси », - сказал Кащюнас.