Лауринас Кащюнас: Верим, что 25 марта станет государственным праздником в Беларуси 23.03.2018, 22:12

Лауринас Кащюнас

23 марта в сейме Литвы состоялась конференция «Литва и Беларусь: 100 лет до и после».

Литва - единственная страна, где симпозиум историков, политиков, общественных деятелей двух стран прошел под депутатским патронатом, передает «Радыё Свабода».

Инициировали конференцию парламентарии, которые создали в сейме группу «За демократическую Беларусь».

Ее руководитель депутат Лауринас Кащюнас заявил о перспективах всенародного празднования юбилея БНР в Беларуси.

«Мы верим, что день 25 марта станет государственным праздником в Беларуси, как 16 февраля в Литве. Это обязательно будет. И придет время, когда такая конференция будет проходить не только в сейме Литвы, но и в стенах демократически избранного парламента Беларуси », - сказал Кащюнас.