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В Перу вступил в должность новый президент

  • 23.03.2018, 22:25
Мартин Вискарра

Им стал Мартин Вискарра, занимавший пост первого вице-президента Перу.

Мартин Вискарра, который до настоящего момента занимал пост первого вице-президента Перу, вступил в должность главы государства.

Об этом передает ТАСС, ссылаясь на инаугурацию, которую в прямом эфире транслирует телеканал Peru TV.

До недавнего времени Вискарра совмещал пост первого вице-президента с работой послом Перу в Канаде.

21 марта президент государства Педро Пабло Кучински, которому грозил импичмент по обвинению в коррупционных схемах, осуществлявшихся им вместе с бразильской строительной корпорацией Odebrecht, ушел в отставку.

Вискарра экстренно прилетел в Лиму всего лишь за несколько часов до своей инаугурации.

В аэропорту его встречали несколько десятков сторонников, которые подарили Вискарре футболку национальной сборной. 22 марта новый президент Перу отмечал день рождения — ему исполнилось 55 лет.


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