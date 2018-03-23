В отличие от вас, дорогие россияне Альфред Кох, glavcom.ua

23.03.2018, 22:48

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Альфред Кох

Мы здесь, в Германии, способны прислушаться к голосу разума.

Я хочу сказать несколько слов об участии граждан России, постоянно проживающих в Германии, в выборах президента РФ.

Тут на нас идет дикий накат, что мы, мол, тупые путинисты и враги свободы. Будто бы 85% из нас проголосовали за Путина, и это значит, что все мы - дерьмо собачье и путинские прислужники. И все мы должны валить обратно в рашку, раз мы так любим своего плешивого кумира.

Так вот, что я имею сказать. В Германии постоянно проживают 230 тысяч российских граждан. И плюс к ним еще 570 тысяч - имеющих как гражданство России, так и Германии. (При этом на консульский учет в консульствах России в Германии встали не все, а лишь около 500 тысяч человек).

В выборах 18 марта приняло участие (тарам-тарам) - 34 тысячи человек. То есть 4,2% от их общего количества. Ничего себе явка, правда?

За Путина проголосовало 85% из них, то есть 3,5%. Вот на этих олигофренов (общим числом 28 тысяч) и направляйте свой гнев.

На этом можно было бы и закончить. Но я еще добавлю, что если где и удалась агитация Навального насчет бойкота выборов, так это у нас, в Германии.

В отличие от вас, мудаков, дорогие россияне, мы здесь, в Германии, способны прислушаться к голосу разума.

Альфред Кох, glavcom.ua