закрыть
23 марта 2018, пятница, 23:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В отличие от вас, дорогие россияне

  • Альфред Кох, glavcom.ua
  • 23.03.2018, 22:48
  • 1,398
Альфред Кох

Мы здесь, в Германии, способны прислушаться к голосу разума.

Я хочу сказать несколько слов об участии граждан России, постоянно проживающих в Германии, в выборах президента РФ.

Тут на нас идет дикий накат, что мы, мол, тупые путинисты и враги свободы. Будто бы 85% из нас проголосовали за Путина, и это значит, что все мы - дерьмо собачье и путинские прислужники. И все мы должны валить обратно в рашку, раз мы так любим своего плешивого кумира.

Так вот, что я имею сказать. В Германии постоянно проживают 230 тысяч российских граждан. И плюс к ним еще 570 тысяч - имеющих как гражданство России, так и Германии. (При этом на консульский учет в консульствах России в Германии встали не все, а лишь около 500 тысяч человек).

В выборах 18 марта приняло участие (тарам-тарам) - 34 тысячи человек. То есть 4,2% от их общего количества. Ничего себе явка, правда?

За Путина проголосовало 85% из них, то есть 3,5%. Вот на этих олигофренов (общим числом 28 тысяч) и направляйте свой гнев.

На этом можно было бы и закончить. Но я еще добавлю, что если где и удалась агитация Навального насчет бойкота выборов, так это у нас, в Германии.

В отличие от вас, мудаков, дорогие россияне, мы здесь, в Германии, способны прислушаться к голосу разума.

Альфред Кох, glavcom.ua


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман