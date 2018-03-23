В Каталонии начались протесты 23.03.2018, 23:13

На улицы Барселоны вышли тысячи людей после ареста пятерых каталонских политиков.

Пятерых каталонских политиков взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на La Vanguardia.

Политиков обвинили в мятеже ради объявления независимости Каталонии от Испании. Судья Верховного суда Испании удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что подозреваемые могут бежать и повторить преступление.

Арестованы кандидат на должность главы правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министр по территории Хосеп Руль, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр социальной политики Долорс Басса и бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

В Барселоне начались акции протеста. Организаторы протестов заявили, что акции в поддержку задержанных политиков состоятся во всех каталонских муниципалитетах.

На улицы Барселоны вышли тысячи людей, которые держат фотографии задержанных политиков и требуют их освобождения. Акции протеста начались также в Жироне, Льейде и Таррагоне.

Муниципальные организации подчеркивают, что они хотят показать, что отказываются признавать судебные решения, которыми "преследуются политические представители каталонцев", потому что такие решения "искажают волю народа Каталонии".

21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.