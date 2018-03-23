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Илон Маск удалил аккаунты Tesla и SpaceX на Facebook

  • 23.03.2018, 23:46
Илон Маск

Массовая акция «Удали Facebook» продолжает набирать обороты.

Страницы SpaceX и Tesla стали недоступны в Facebook, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Это произошло после того, как основатель компаний Илон Маск пообещал это сделать в результате переписки в Twitter c подписчиками.

«Удалите страницу SpaceX на Facebook, если вы мужчина?» — написал один из пользователей. На это Маск ответил, что не знал о ее существовании, но может удалить.

При попытке открыть страницы на экране появляется надпись: «К сожалению, этот контент сейчас недоступен». Также подписчики предложили Маску удалить страницы компаний в Instagram. Однако аккаунты и SpaceX и Tesla по-прежнему функционируют.

Как отмечает CNN, призывы отказаться от Facebook раздались после скандала вокруг использования британской фирмой Cambridge Analytica личных данных 50 млн пользователей соцсети.

Как сообщали The New York Times и The Guardian, компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Предположительно, компания связана с предвыборной президентской гонкой 2016 года и штабом победившего на выборах Дональда Трампа. Основатель Facebook Марк Цукерберг 22 марта заявил, что компания невиновна в передаче данных о миллионах своих пользователей.


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