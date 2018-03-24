Южная Корея назвала дату и место переговоров с КНДР 24.03.2018, 8:04

Стороны встретятся в деревне Панмунджом 29 марта.

Северная Корея приняла предложение Южной Кореи провести переговоры на высоком уровне 29 марта, сообщает Younhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства объединения.

В ходе этого диалога стороны, как пояснили в ведомстве, надеются определить дату и место проведения межкорейского саммита, который Сеул и Пхеньян прежде намечали на конец апреля, пишет РБК.

Нынешняя же встреча, по данным министерства, состоится на линии разграничения в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом. Там же стороны встречались в январе, перед началом Олимпиады в Пхёнчхане. Инициативу провести переговоры именно там в следующий четверг Сеул передал Северной Корее 22 марта через пограничный канал связи.

«Сегодня Северная Корея через канал пограничной связи согласилась [с предложением Южной Кореи]», — рассказали в министерстве объединения, добавив, что, по данным Пхеньяна, северокорейскую делегацию возглавит председатель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Во главе же делегации от Южной Кореи на этих переговорах (она будет состоять из трех человек), как пояснили в министерстве, будет министр объединения Чо Мён Гён. Также со стороны Сеула на переговорах будут присутствовать представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын планируют провести переговоры в конце апреля. Такой договоренности сторонам удалось добиться в начале марта в ходе посещения Пхеньяна южнокорейскими делегатами. Тогда же КНДР также уведомила Сеул о своей готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.