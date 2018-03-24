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Виталий Кличко думает пойти в президенты Украины

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  • 24.03.2018, 8:40
Виталий Кличко
Фото с сайта donpress.com

Мэр Киева заявил, что сначала должен выполнить все обещания данные киевлянам.

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что размышляет над участием в предстоящих президентских выборах, но сначала обязан выполнить все, что обещал киевлянам. Об этом он рассказал вечером в пятницу в Берлине на панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?", которую организовали Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) совместно с изданием Tagesspiegel, передает Укринформ.

"Вы говорите о президентских выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", - сказал столичный глава.

Кличко сказал, что он сначала должен выполнить все свои обещания на посту мэра, чтобы не пришлось говорить людям, что он пообещал много, а потом сказал "мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания".

По его словам, у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".


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