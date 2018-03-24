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Концерт «Ляпис 98» в Мозыре в День Воли перенесен

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  • 24.03.2018, 8:43
Сергей Михалок

Сергей Михалок заболел

На официальных аккаунтах группы в соцсетях сообщается о переносе концерта, который стал препятствием для выступления на Дне Воли 25 марта.

Концерты также перенесены в Речице и Гомеле.

Ранее стало известно, что группа отказывается от предложения выступить на Дне Воли, так как в этот день был запланирован концерт в Мозыре. Организаторы Праздника Независимости предлагали организовать вертолет, чтобы музыканты успели выступить в двух городах. Представители группы отказались, пишет «Белсат».

Получить официальный комментарий у продюсера группы Антона Азизбекяна пока что не удалось.

Вчера была опубликована финальная программа Дня Воли, Brutto там нет, но организаторы говорят, что один из хедлайнеров будет объявлен в день праздника 25 марта.

Напомним, что праздничный концерт состоится 25 марта в Минске в 12:00 возле Оперного театра.


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