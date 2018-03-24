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Появилось видео из Станьково, где произошел взрыв в здании воинской части

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  • 24.03.2018, 9:00
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Выясняются причины происшествия.

Появилось видео со Станьково в Дзержинском районе, где днем 23 марта произошел взрыв в бывшем здании воинской части. После этого часть одноэтажного кирпичного дома обрушилась.

Известно, что пострадали два человека. 30-летний мужчина госпитализирован с переломом голени, передает «Еврорадио».

На месте работают следователи, взрывотехники, спасатели, кинологи. Разбирались завалы. Выясняются причины происшествия.


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