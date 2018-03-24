Николай Статкевич: Сидят в машинах, смотрят в бинокли, все соседи смеются 1 24.03.2018, 13:53

Николай Статкевич

«Марш достоинства и свободы» все равно состоится.

Одному из лидеров Белорусского национального конгресса Николаю Статкевичу прислали протокол административного правонарушения за призывы к участию 25 марта в Минске в «Марше достоинства и свободы».

Политик сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что этот протокол нашелся 23 марта в почтовом ящике:

«Марш достоинства и свободы» состоится. Постараюсь быть. Я уверен, что дойду на акцию. Приглашаю журналистов завтра в 11.15 приехать ко мне домой и вместе со мной приехать на акцию».

В протоколе говорится, что Статкевич «осуществлял публичные призывы к проведению массового мероприятия с нарушением установленного порядка организации».

К публичным призывам милиционеры отнесли объявление в Фейсбуке, обращение Рады БНК о праздновании 100-летия БНР.

По словам Статкевича, возле дома его подстерегают сотрудники милиции.

«Весь квартал оцеплен, сидят в машинах, по три человека в штатском. И почему-то они смотрят в бинокли, все соседи смеются», - сказал Николай Статкевич.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».