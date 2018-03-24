закрыть
24 марта 2018, суббота, 14:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Николай Статкевич: Сидят в машинах, смотрят в бинокли, все соседи смеются

1
  • 24.03.2018, 13:53
Николай Статкевич

«Марш достоинства и свободы» все равно состоится.

Одному из лидеров Белорусского национального конгресса Николаю Статкевичу прислали протокол административного правонарушения за призывы к участию 25 марта в Минске в «Марше достоинства и свободы».

Политик сказал корреспонденту «Радыё Свабода», что этот протокол нашелся 23 марта в почтовом ящике:

«Марш достоинства и свободы» состоится. Постараюсь быть. Я уверен, что дойду на акцию. Приглашаю журналистов завтра в 11.15 приехать ко мне домой и вместе со мной приехать на акцию».

В протоколе говорится, что Статкевич «осуществлял публичные призывы к проведению массового мероприятия с нарушением установленного порядка организации».

К публичным призывам милиционеры отнесли объявление в Фейсбуке, обращение Рады БНК о праздновании 100-летия БНР.

По словам Статкевича, возле дома его подстерегают сотрудники милиции.

«Весь квартал оцеплен, сидят в машинах, по три человека в штатском. И почему-то они смотрят в бинокли, все соседи смеются», - сказал Николай Статкевич.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман