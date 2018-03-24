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Стиг из Top Gear установил новый рекорд скорости на тракторе

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  • 24.03.2018, 14:49
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500-сильный трактор был специально построен для очередного безумного эксперимента известного телешоу.

За руль Track-tor сел Стиг — иногда снимающий шлем «таинственный» пилот-испытатель, которому в Top Gear доверяют испытывать новейшие суперкары и проделывать разного рода трюки. В этот раз ему предстояло установить новый рекорд скорости на тракторе!

Чтобы новое достижение официально было зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса, на полигоне Брантингторп в Великобритании было совершено два заезда — по их итогам средняя скорость составила 140,44 км/ч, что без малого на 10 км/ч больше прежнего рекорда, который в 2015 году в Финляндии установил гонщик Юха Канккунен, сообщает tut.by.

Свой Track-tor, к слову, команда Top Gear собрала самостоятельно из «того, что было» — например, светодиодная передняя оптика тут заимствована от спорткара Ariel Atom, а под капотом скрывается 5,7-литровый V8 Chevrolet. Да и желтая окраска гоночного трактора неспроста — в самом деле, чем не Lamborghini?!


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