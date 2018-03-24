закрыть
24 марта 2018, суббота, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Диакон Анатолий Ширвель: День Воли - причина благодарить Бога

1
  • 24.03.2018, 14:58
Анатолий Ширвель
Фото: facebook.com

Белорусское слово «воля» одновременно означает и свободу, и непосредственно волю.

Уже завтра, 25 марта, Беларусь будет отмечать 100-летие со дня объявления независимости в 1918 году Белорусской Народной Республики – первой попытки воссоздания белорусской государственности за долгое время. Своими мыслями о том, почему важно благодарить Бога за этот день, рассказывает диакон минской церкви христиан веры Евангельской «Добрая весть» Анатолий Ширвель.

— День Воли празднуется в память о первой в новейшей истории попытке провозглашения белорусской государственности. Эта дата не находит отражения в календаре церковных праздников Беларуси. Но в этот день прилично поблагодарить Бога за нашу землю, народ и государственность. И вот почему.

Бог сам определяет, какому народу и где жить. И мы можем быть просто благодарны Ему, что Он дал нам именно эту землю и этих людей в сограждане. Может быть, есть земли и люди и лучше, но именно эти — наши, и нам есть за что сказать Богу спасибо.

Сотворив нас по своему образу и подобию, Бог заложил в нас потребность к свободе и самостоятельности, желание быть хозяином в своем доме. Поэтому, и в Беларуси, как и во всем мире, всегда были люди, движимые желанием самоопределиться, создать органы самоуправления и собственное государство. Я верю, что именно этим стремлением были движимы и создатели БНР. Поэтому я благодарен Богу за эту, первую в новейшей истории попытку создать белорусское национальное государство.

Я помню древние Полоцкое и Туровское княжества, я помню Великое Княжество Литовское, их достижениями горжусь, их поражениям огорчаюсь. Но предпосылки к существованию современной Беларуси, как государства, были заложены 25 марта 1918 года.

И во времена БНР, и в наше время, наш шанс на существование как нации со своим государством связан с умением не враждовать, а сотрудничать. И эта надежда жива, и она может воплотиться в реальность, если мы, живущие в Беларуси, научимся видеть доброе друг в друге, и искать возможности строить сотрудничество, основываясь на этом добре.

Поэтому 25 марта я буду благодарить Бога за возможность “людьми зваться”, буду молить Его о том, чтобы все люди, живущие в Беларуси, осознали ценность и созидательность совместного труда для общего блага.

Есть еще одна любопытная деталь. На белорусском языке день 25 марта всегда называли Днём Воли. Белорусское слово “воля” одновременно означает и свободу, и непосредственно волю, как способность формулировать и достигать цели. Мне кажется, это очень символично. Белорусы — довольно целеустремленные люди. Мы любим волевых людей. Осталось только полюбить свободу, осознать ее ценность.

Исходя из вероучения конфессии, к которой я принадлежу, мы не отмечаем на уровне церкви политически значимые даты и праздники. Но мы всякий раз молимся за страну, за народ и за справедливое политическое устройство. Мы также убеждены, что христианин не может быть равнодушен к социальным и политическим вызовам страны, в которой живет.

Каждый христианин имеет право на свою гражданскую позицию и право ее высказывать и принимать участие в любых мероприятиях, носящих законный характер.

Поэтому, как христианин и гражданин, я поздравляю всех белорусов с праздником национального самоопределения, с Днем надежды на белорусскую национальную государственность в полном смысле этого понятия, с Днём Воли!

Жыве Беларусь! Жыве з Богам!


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман