Диакон Анатолий Ширвель: День Воли - причина благодарить Бога 1 24.03.2018, 14:58

Анатолий Ширвель

Фото: facebook.com

Белорусское слово «воля» одновременно означает и свободу, и непосредственно волю.

Уже завтра, 25 марта, Беларусь будет отмечать 100-летие со дня объявления независимости в 1918 году Белорусской Народной Республики – первой попытки воссоздания белорусской государственности за долгое время. Своими мыслями о том, почему важно благодарить Бога за этот день, рассказывает диакон минской церкви христиан веры Евангельской «Добрая весть» Анатолий Ширвель.

— День Воли празднуется в память о первой в новейшей истории попытке провозглашения белорусской государственности. Эта дата не находит отражения в календаре церковных праздников Беларуси. Но в этот день прилично поблагодарить Бога за нашу землю, народ и государственность. И вот почему.

Бог сам определяет, какому народу и где жить. И мы можем быть просто благодарны Ему, что Он дал нам именно эту землю и этих людей в сограждане. Может быть, есть земли и люди и лучше, но именно эти — наши, и нам есть за что сказать Богу спасибо.

Сотворив нас по своему образу и подобию, Бог заложил в нас потребность к свободе и самостоятельности, желание быть хозяином в своем доме. Поэтому, и в Беларуси, как и во всем мире, всегда были люди, движимые желанием самоопределиться, создать органы самоуправления и собственное государство. Я верю, что именно этим стремлением были движимы и создатели БНР. Поэтому я благодарен Богу за эту, первую в новейшей истории попытку создать белорусское национальное государство.

Я помню древние Полоцкое и Туровское княжества, я помню Великое Княжество Литовское, их достижениями горжусь, их поражениям огорчаюсь. Но предпосылки к существованию современной Беларуси, как государства, были заложены 25 марта 1918 года.

И во времена БНР, и в наше время, наш шанс на существование как нации со своим государством связан с умением не враждовать, а сотрудничать. И эта надежда жива, и она может воплотиться в реальность, если мы, живущие в Беларуси, научимся видеть доброе друг в друге, и искать возможности строить сотрудничество, основываясь на этом добре.

Поэтому 25 марта я буду благодарить Бога за возможность “людьми зваться”, буду молить Его о том, чтобы все люди, живущие в Беларуси, осознали ценность и созидательность совместного труда для общего блага.

Есть еще одна любопытная деталь. На белорусском языке день 25 марта всегда называли Днём Воли. Белорусское слово “воля” одновременно означает и свободу, и непосредственно волю, как способность формулировать и достигать цели. Мне кажется, это очень символично. Белорусы — довольно целеустремленные люди. Мы любим волевых людей. Осталось только полюбить свободу, осознать ее ценность.

Исходя из вероучения конфессии, к которой я принадлежу, мы не отмечаем на уровне церкви политически значимые даты и праздники. Но мы всякий раз молимся за страну, за народ и за справедливое политическое устройство. Мы также убеждены, что христианин не может быть равнодушен к социальным и политическим вызовам страны, в которой живет.

Каждый христианин имеет право на свою гражданскую позицию и право ее высказывать и принимать участие в любых мероприятиях, носящих законный характер.

Поэтому, как христианин и гражданин, я поздравляю всех белорусов с праздником национального самоопределения, с Днем надежды на белорусскую национальную государственность в полном смысле этого понятия, с Днём Воли!

Жыве Беларусь! Жыве з Богам!