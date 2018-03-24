Приключения кремлевского порошка: КГБ и кокаин в городе Путина 12 24.03.2018, 15:22

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Фото: AFP

Cвязь между отравлением Сергея Скрипаля и кокаиновым скандалом действительно существует.

Согласно одной из конспирологических версий, появившихся после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, преступление в Солсбери понадобилось для того, чтобы отвлечь внимание от кокаинового скандала. У сторонников этой звучащей не очень серьезно теории появились новые аргументы, когда забирать российских дипломатов, высланных из Великобритании, 20 марта прилетел знаменитый "кокаиновый самолет": Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащий Управлению делами президента России. Этот самолет заметили на видеозаписях, которые опубликовала жандармерия Аргентины по "кокаиновому делу". На них видно, как в лайнер грузили чемоданы с мукой, которой полиция подменила кокаин, передает Радио Свобода.

Конспирологические фантазии обсуждать нет смысла, но связь между отравлением Сергея Скрипаля и кокаиновым скандалом действительно существует, хотя бы на символическом уровне. Бизнесмен Максим Фрейдзон видит ее в том, что в России власть принадлежит гангстерской группировке, для которой и заказные убийства, и торговля наркотиками являются обыденным делом.

В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников городской администрации. Не последнюю роль в этом союзе играл Владимир Путин, тогдашний председатель Комитета по внешним связям мэрии. Именно в те годы друзья Путина составляли первые капиталы. Практически все персонажи из тогдашнего окружения будущего президента сейчас играют важнейшие роли в политике и бизнесе.

В 1992 году во главе городской делегации Путин посетил Франкфурт-на-Майне. Он и другой член делегации, Владимир Смирнов (друг и компаньон "авторитетного" петербургского бизнесмена Кумарина-Барсукова) создали в Германии совместную компанию SPAG (S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft) для инвестиций в петербургскую недвижимость. Путин вошел в состав "консультативного совета" SPAG.

Возглавил фирму адвокат Рудольф Риттер, а петербургское АО "Знаменская", гендиректором которого был Смирнов (а членом правления – Кумарин-Барсуков), стало петербургским филиалом SPAG. 200 акций SPAG получила в собственность мэрия, от имени которой Путин передал их в управление своему другу Смирнову. Путин и Риттер встречались в 1994 году. А с 1993 по 1998 год"огромное количество" золота из Санкт-Петербурга было вывезено в швейцарский город Лугано. Советником SPAG Путин формально оставался до марта 2000 года, когда он был впервые избран президентом России.

В 1999 году SPAG подверглась проверке со стороны германской разведывательной службы, и Риттер был обвинен в отмывании денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев – кокаинового картеля Кали. При обыске были найдены миллионы швейцарских франков наличными, а сотрудники Риттера, как выяснила прокуратура, вывозили набитые швейцарскими франками чемоданы в Лихтенштейн.

Владимир Путин и Рудольф Риттер (четвертый слева)

В мае 2000 года Риттер был задержан в Лихтенштейне, а летом 2001-го ему были официально предъявлены обвинения. В 2007 году в Петербурге был арестован Кумарин-Барсуков. Его несколько раз судили по различным обвинениям, в 2016 году признали виновным в организации покушения на владельца "Петербургского нефтяного терминала" Сергея Васильева и приговорили к 23 годам лишения свободы. 1 марта 2018 года в Петербурге начался новый процесс в отношении Барсукова и его коллег: их обвиняют в создании преступного сообщества. Бывший консультант и вдохновитель SPAG Владимир Путин в это время готовился к избранию на четвертый срок.

Кокаиновый картель Кали, в сотрудничестве с которым подозревали Риттера, нашел выход на российский рынок в начале 90-х. На сайте"Путинизм" в статье "Наша первая тонна кокаина" описаны увлекательные истории о том, как в те годы появился кокаин в России. Началось все с мелких партий, которые поставлялись в упаковках с замороженными креветками, позднее задумались о покупке советских подводных лодок, которые можно было оформить как судна для океанографических исследований. Washington Times в 2001 году писала, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, о сотрудничестве российской мафии с колумбийскими наркокартелями: "Российские бандиты, среди которых немало бывших сотрудников КГБ, контролируют многочисленные банки в Москве и создают другие в Панаме и на Карибах, чтобы отмывать сотни миллионов наркодолларов – и для себя, и для колумбийцев". Отмывались деньги не только в Лихтенштейне, но и в фейковых проектах по строительству элитной недвижимости в Петербурге.

Первая большая партия колумбийского кокаина (700 кг) пришла в Братск, но товар был арестован местными милиционерами. Вскоре кокаиновой столицей России стал Петербург, где бандиты получили контроль над Ломоносовской военно-морской базой. На местных причалах без какого-либо таможенного контроля отгружались лес, цветные металлы, алкоголь, сигареты. Петербургские порты использовались и для транзита кокаина в Европу. В феврале 1993 года под Выборгом задержали контейнер с грузом тушенки: в этих банках было спрятано 1092 килограмма кокаина. О судьбе этого драгоценного груза написал Владимир Иванидзе в статье, опубликованной в 2000 году, когда Владимир Путин был избран президентом. Операция Интерпола "Акапулько" по вскрытию наркосети от Колумбии до Европы была сорвана питерскими чекистами, друзьями Путина, которые нарушили указания Интерпола о пропуске груза в Бельгию. Один из тех, кто сорвал операцию, товарищ Путина по КГБ Виктор Иванов, впоследствии возглавил ФСКН.

В тюремном интервью Владимир Кумарин рассказывал:

"Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках "тушенки". Была встреча с Ауловым в 1992–1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги".

Барсуков говорит о замдиректора ФСКН Николае Аулове. В 2016 году в Испании был выдан ордер на его арест по делу "русской мафии". Как сообщала газета El Mundo, существуют серьезные доказательства причастности Аулова и других подозреваемых по этому делу к совершению убийств, незаконному обороту оружия, вымогательству, отмыванию денег. И, разумеется, наркотрафику. В России заместителя главы ведомства по контролю за оборотом наркотиков, подозреваемого в столь тяжких преступлениях, никто не тронул, но в том же году ФСКН была по решению Путина упразднена, а ликвидационная комиссия завершит работу к 1 июля 2018 года. Испанский ордер в Москве проигнорировали.

Замдиректора ФСКН Николай Аулов

"Симбиоз бандитов и КГБ был всегда. Потому что они прекрасно дополняют друг друга, и Владимир Владимирович тому пример. Потому что бандиты были более отчаянными, это некоторая боевая пехота. А гэбэшники не в силу того, что умные, а в силу того, что их долго учили, лучше умеют работать с информацией. Это очень естественный симбиоз: моральных ограничений ни у тех, ни у других не было никаких. И КГБ – это банда", – говорила Ольга Литвиненко, дочь петербургского друга Путина Владимира Литвиненко, в своем докладе на прошедшей в Нью-Йорке перед выборами президента России конференции Putincon.

В цикле интервью Радио Свобода ("Володя из ресторана "Луна", "Он всю страну решил повязать кровью", "Путину нужны были деньги", "Путин и преступный коллектив") бизнесмен Максим Фрейдзон рассказывал о том, как "услужливый приблатненный комитетчик" Владимир Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных проектах. "Преступники получали от Путина городское прикрытие и всяческое содействие, включая разрешения, лицензии и т. д., и естественно, городские власти оказывали помощь в случае ареста кого-то из преступников". Фрейдзон говорит, что дважды давал взятки Владимиру Путину: будущий президент России получил 20 тысяч долларов, пустяки по сравнению с нынешними его доходами.

Дыра в российской границе, существовавшая на Ломоносовской военно-морской базе, давно закрыта. Теперь для транспортировки кокаина используют дипломатические каналы. Аргентинская история случайно высветила один из них. По сведениям "Коммерсанта", кокаин из Аргентины в Россию поставлялся в чемоданах, запечатанных, как дипломатическая почта, с 2012 года. "Советские дипломаты возили джинсы и французские духи, российские везут кокаин", – говорит Максим Фрейдзон.

Теперь это дело пытаются всеми способами замять. Посла Виктора Коронелли (который, если верить российской версии, сообщил своему начальнику министру Лаврову о хранящихся в посольской школе чемоданах с кокаином), собираются перевести в Мексику. Любопытная деталь: журналисты ЦУР выяснили, что сын Коронелли, Виктор Викторович, фигурировал в уголовном деле о сбыте амфетаминов в Москве, был в 2010 году задержан московской полицией во время приобретения наркотиков у проститутки, согласился на добровольное сотрудничество и сообщил, где в районе имеются точки по их продаже.

Максим Фрейдзон в интервью Радио Свобода объясняет, как наркоторговля стала государственным предприятием:

– Как появился кокаин в Петербурге? Ведь много советских десятилетий не нюхали, а вдруг возник спрос и интерес.

– Я думаю, что интерес был к знакомому по кинематографу штампу: ночной клуб, музыка и кокаин. В Питере он воспринимался как что-то богемно-романтическое, клубное.

– Я помню первые рейвы и ночные клубы 1991–1992 годов в Москве – "Гагарин-пати", "Мобиле", никакого кокаина там не было.

– Не было. И в Питере в эти годы тоже не было и в помине. Как нынче известно, начиналось все с транзита кокаина через Ломоносовский порт. Путин – как обычно, за долю – отдал группе товарищей порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии. Это была часть военно-морской базы. Таможни и какого-то контроля там не было. Пошел поток контрабанды. Думаю, примерно тогда и появились рабочие связи с поставщиками.

– Но что-то все-таки отсыпалось для внутреннего рынка?

– Скорее уж в российской манере просыпалось при транспортировке. Деталей не знаю. Я полагаю, что со второй половины 90-х городские бандиты, соучастники экспорта нефтепродуктов запускали деньги колумбийских коллег в закупку этих нефтепродуктов у Тимченко и дальнейший их экспорт через подконтрольные терминалы ("Совэкс", ПНТ, ББК), а деньги получали в очищенном виде в Лихтенштейне. Обработкой денег в Pоссии технически ведал Саша Дюков. Надо сказать, что часть отмытых денег и поныне благополучно хранится в созданном Димой Скигиным (партнер М. Фрейдзона по компании "Совэкс") Лихтенштейнском фонде у Грехема Смита и вкладывается в разнообразные проекты. Возможность неограниченного привлечения денежных средств была большим подспорьем в становлении системы экспорта нефтепродуктов – торговля нефтепродуктами в объеме корабельных партий требует очень больших оборотных средств.

Владимир Владимирович – видимо, не удовлетворенный долей в "Совэксе", ПНТ и ПТК – решил подсосаться к этому источнику денежных знаков при помощи организации SPAG. Кстати, на примере компании SPAG можно показать, что и на ниве отмывания криминальных денег Владимир Владимирович трудился совместно с Кумариным, оба они в этой компании были официально представлены.

– Почему кокаин, который везли в банках из-под тушенки, был задержан и что с ним стало?

– Дело было громкое, об этом много писали, везли через Выборг. Интерпол вел их от Бразилии, кокаин конфисковала ФСБ, но потом он пропал. Я думаю, попал в те же ночные клубы неспешным порядком.

– Какие вы думаете, почему аргентинская история сорвалась?

– Внутривидовая борьба. Не поделили. Бояре дерутся, у холопов шапки летят. Я думаю, что с приходом Путина трафик кокаина полностью огосударствился. В отличие от 90-х годов, когда контрабандисты на утлых фелуках пытались доставлять партии через границу в банках из-под тушенки, с приходом Путина и всей этой развеселой команды, Аулова, Иванова и прочих, это стало отраслью, вполне прикрываемой государством. То есть при Путине страна потихоньку превратилась в оплот кокаиновой мафии, когда государство полностью это дело крышует. Соответственно, при феодальной системе нынешнего управления часть доходов Путина – это прибыль от кокаина. Это сложно назвать контрабандой – это политика государства.

– В 2013 году произошла потрясающая история, когда два сотрудника ФСКН, майор Сергей Челидзе и инспектор Никита Калугин, отравились кокаином и были найдены прямо в служебном автомобиле в бессознательном состоянии, причем Калугин потом умер от передоза. Очень редко такие истории получают огласку, но можно представить, что творится на самом деле. С тех пор ни одного кокаинового скандала не было до вот этой аргентинской истории...

– Я думаю, что кокаин является вполне стабильным источником обогащения государевых людей. То, что произошло в Аргентине, –это скорее легкий сбой в общем потоке. Сегодня, я думаю, это вполне санкционированный и обыденный способ пополнять феодальную казну, в том числе с использованием дипломатических каналов. Этот вид преступной деятельности входит в джентльменский набор "Путинского коллектива" еще с питерских времен. В 90-е годы средний класс еще не созрел для кокаина, поэтому зарабатывали господа-преступники на транзите через Ломоносовский порт, отмывании средств через экспорт нефтепродуктов и городскую недвижимость, а Путин, как верный член коллектива, всемерно помогал и прикрывал эту деятельность. Логично, что при Путине-президенте кокаиновый бизнес вышел на новый качественный уровень.

Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год

Фото: tass

– Как работала эта схема с недвижимостью?

– Путин помог в выделении SPAG недвижимости на Невском и предложил желающим вкладывать деньги в акции этой организации, с тем чтобы в дальнейшем принять участие в строительстве. Деньги они отмывали через акции и долевое участие в строительстве.

– Но все-таки не он был главной фигурой во всем этом бизнесе?

– Он был ключевой фигурой в том, что за долю отписал кусок городской собственности организации SPAG. Он вписал себя в эту организацию официально и лично, для дополнительного контроля над ситуацией. Они понимали, что делают, имидж организации создавали вполне надутый: великое строительство, привлекаем инвестиции в город и прочее.

– И не построили вообще ничего?

– А зачем? Люди осваивали денежные потоки. Изначально, если схема выстраивается в расчете на кражу или на отмывание, то большое удивление вызывает желание что-то действительно сделать. Это видно и по нынешнему поведению, по топорности того, что делают сейчас при Путине, включая куски из компьютерных игр, которые выдаются за запуски ракет.

– Зато можно отравить человека нервно-паралитическим веществом в Англии…

– Я много раз говорил: Путин и его подручные – это шайка уголовников, захватившая власть в России. Удивляться кокаину и убийствам в этой ситуации как-то странно. Они такие, и они так живут. Гнилые они, как говорят в народе. Советский человек уродлив: несколько поколений выводили монстра и вывели. Победить его можно, только превратившись в такого же, как он. Этим он по-настоящему страшен.