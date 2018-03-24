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Рада БНК требует немедленного освобождения всех политзаключенных

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  • 24.03.2018, 15:27
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Белорусский Национальный Конгресс выступил с заявлением.

Текст заявления Рады БНК опубликовал один из ее лидеров Николай Статкевич.

- Перед празднованием 100-й годовщины восстановления независимости, которое некоторые уже поспешили объявить днем консолидации общества и незаконной власти, режим безосновательно арестовывает патриотов. В Минске арестованы пять лидеров и активистов Белорусского Национального Конгресса - Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик, Евгений Афнагель, Максим Винярский и Леонид Кулаков.

Рада БНК требует немедленного освобождения наших товарищей, а также всех политзаключенных. Мы еще раз призываем граждан Беларуси к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 100-му Дню Воли.

Массовое участие в празднованиях, особенно в Марше достоинства и свободы, который начнется 25 марта в 12.00 на пл. Я. Коласа в Минске, будет наилучшим ответом на попытки режима запугать народ.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!


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