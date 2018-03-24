В Купаловском театре покажут спектакль по книге Горвата «Радзіва «Прудок» 24.03.2018, 15:44

Фото: kyky.org

Организаторы спектакля приготовили отдельный сюрприз для жителей деревни Прудок.

Дождались: еще полтора года назад писатель Андрей Горват выпустил книгу про то, как он (городской житель) взял и уехал жить в деревню. Чтиво под названием «Радзіва «Прудок» зацепило буквально всех, в том числе актеров Купаловского театра, где Андрей некоторое время работал дворником. Потому театры пообещали, что поставят пьесу по книге Горвата, пишет kyky.org.

Фото: kyky.org

И сдержали слово: 16 мая в театре Купалы состоится премьера спектакля по мотивам книги Андрея. С чем мы и поздравляем автора. «Думаю, калі і можна казаць аб нейкім фенамене папулярнасці маёй кнігі, гэта тое, што яна дапамагла тым, хто забыў, ўспомніць, а тым, хто не здагадваўся, – зразумець, як важна ведаць і любіць месца на гэтай зямлі, адкуль ты выйшаў, і не саромецца любіць яго. Ва ўсялякім выпадку, гэта важна для мяне, і таму менавіта так мне хацелася б лічыць. І калі праз спектакль гэтая ідэя знойдзе яшчэ адну сцежачку ў думкі і сэрцы гледачоў, я буду толькі рады», – отметил Андрей Горват.

Уже известно, что главные роли в постановке сыграют актеры Светлана Аникей, Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич. Спектакль будет поставлен на Камерной сцене театра, которая является площадкой для реализации экспериментальных проектов молодых режиссеров. Отдельный сюрприз приготовлен для всех прудковцев: история, героями которой они стали, приедет к ним в деревню со специальным показом спектакля «Радзіва «Прудок».

Билеты на постановку появятся в продаже с конца марта, приобрести их можно будет в кассах театра или онлайн.

P.S. Премьера состоится при поддержке Минкульта.