В Минске задерживали Мирослава Лозовского

В Минске задерживали Мирослава Лозовского1
- 24.03.2018, 15:57
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Через короткое время его отвезли на место задержания и отпустили.
Как сообщили в твиттере белорусские правозащитники, во время митинга в Киевском сквере, который организовывала Консервативно-христианской партия БНФ, были задержаны два человека, в том числе фигурант «дела патриотов» Мирослав Лозовский, сообщает «Радыё Свабода».
Высветлілі - затрыманы Міраслаў Лазоўскі "для высвятлення асобы", хаця пашпарт быў. Напэўна, #БНР100 не для ўсіх( https://t.co/ZBAOkcrHNI— #ControlBY (@control_by) 24 марта 2018 г.
Сообщается, что Лозовского посадили в синий микраавтобуск минского ОМОНа для проверки документов и увезли. Вместе с Лозовским задержан Константин Косяк - пресс-секретарь общественной кампании «Будзьма». Через короткое время их отвезли на место задержания и отпустили.
адпусцілі Кастуся і Міраслава - выбачыліся і павернулі адкуль узялі— #ControlBY (@control_by) 24 марта 2018 г.
дзякуй @GUVD_Minsk #БНР100