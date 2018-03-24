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В Минске задерживали Мирослава Лозовского

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  • 24.03.2018, 15:57
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Мирослав Лозовский
Фото: svaboda.org

Через короткое время его отвезли на место задержания и отпустили.

Как сообщили в твиттере белорусские правозащитники, во время митинга в Киевском сквере, который организовывала Консервативно-христианской партия БНФ, были задержаны два человека, в том числе фигурант «дела патриотов» Мирослав Лозовский, сообщает «Радыё Свабода».

Сообщается, что Лозовского посадили в синий микраавтобуск минского ОМОНа для проверки документов и увезли. Вместе с Лозовским задержан Константин Косяк - пресс-секретарь общественной кампании «Будзьма». Через короткое время их отвезли на место задержания и отпустили.


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