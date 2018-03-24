Испания требует от Финляндии выдачи Карлеса Пучдемона 24.03.2018, 17:20

Карлес Пучдемон

Фото: AFP

Испанские власти направили финской полиции запрос на экстрадицию лидера каталонских сепаратистов.

Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест шести каталонских политиков, включая лидера региона Карлеса Пучдемона, сообщает «Новое время» cо ссылкой на Associated Press.

Ордеры выданы на аресты четырех бывших членов правительства Пучдемона, а также Марты Ровиры, главы сепаратистской партии Каталонии ERC. Им выдвинули обвинение в мятеже с целью объявить независимость Каталонии от Испании. Испанские СМИ пишут, что Марта Ровира сейчас находится в Швейцарии.

Карлес Пучдемон с октября 2017 года живет в Бельгии из-за открытых против него в Испании уголовных дел. Сейчас он находится с визитом в Финляндии. Испанские власти направили финской полиции запрос на экстрадицию лидера каталонских сепаратистов.

В пятницу, 23 марта, в Барселоне вспыхнули массовые акции протеста после ареста Испанией пяти каталонских политиков.

23 марта каталонский парламент не смог утвердить бывшего официального представителя регионального правительства Жорди Туруля на пост главы региона.