Путинизм 5-го извода Игорь Яковенко

24.03.2018, 16:44

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Игорь Яковенко

Новые языки противостояния.

После триумфального успеха спецоперации 18.03.18 у начальства возникло ощущение, что внутри страны ему, начальству, говорить больше не с кем и не о чем. Враги разбиты, оппозиция в руинах – да и она сама вам это подтвердит – почитайте послевыборные взаимные обвинения оппозиционеров. Остается, конечно, экономика, но это враг старый, можно сказать привычный. Ну, и внешние враги: Запад, Украина, террористы. Тут тоже, казалось бы, все знакомо и никаких сюрпризов не ожидается.

В таких условиях 5-й путинский срок смотрелся как приятная прогулка, царствование лежа на боку. Вполне возможно, Путин собирается отстоять ближайшие 6 лет на одной ноге, как выражаются некоторые его деловые партнеры. Но тут обнаружились некоторые обстоятельства. Выяснилось, что некоторые особи из подведомственной популяции не готовы пожертвовать, как минимум, двумя своими правами: правом дышать и правом распоряжаться своим телом.

Жители Волоколамска, как и жители Московской области, как и все остальные россияне 18.03.18 поддержали Путина. Пусть явка была не 67,5%, а за Путина проголосовали не 76,7%, как это написала Памфилова. Пусть даже, как утверждают самые "свирепые" эксперты, было насыпано около 10 миллионов. Кстати, все, кто своими глазами видел толпы у избирательных участках, отмечают, что такого ажиотажа не наблюдали никогда. В любом случае это означает, что как минимум для 60% массовые убийства в Украине и геноцид в Сирии не повод для беспокойства, а очевидная узурпация власти человеком, который собирается править пожизненно, у значительного большинства россиян не вызывает недовольства.

Но когда в ночь на 21.03.18 в Волоколамске произошел очередной выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" и более 50 детей оказались в больнице, жители возмутились и стали говорить с властью на языке значительно более живописном чем даже тот, которым общались между собой некоторые кандидаты в президенты РФ на последних дебатах.

Власть в лице губернатора Андрея Воробьева и главы Волоколамска Евгения Гавриловa вполне традиционным образом попыталась пояснить жителям, что все дело в тяжелом наследии проклятого прошлого. "История, которую мы сегодня расхлебываем, началась в 1979 году", - начал свой краеведческий экскурс губернатор Московской области, но был грубо прерван. Сначала это сделала девочка Таня, которая вынырнула из-за спины охранника, и, подойдя вплотную к Воробьеву, провела себе ладонью по горлу, после чего практически воткнула свой детский пальчик в живот Андрея Юрьевича. Губернатор намек понял, исторический экскурс свернул и стал выбираться из толпы, получая по пути тычки, пинки и снежки в голову и другие части губернаторского тела.

Для главы Волоколамска Гаврилова общение с народом прошло не столь безболезненно, как у его начальника. "Если мой внук помрет, я тебе эти очки в жопу запихну", - пообещал Евгению Васильевичу некий неустановленный соотечественник. После чего главу Волоколамска стали в толпе немножко мять и колотить, отчего несколько пострадал его гардероб.

Нет, я далек от мысли, что жители Волоколамска в обозримом будущем свяжут невозможность дышать со своим собственным поведением 18.03.18, а также со своими аналогичными действиями за весь период с 2000 года, когда они поддерживали Путина и "Единую Россию". И Воробьеву, конечно же, мало кто из волоколамцев припомнит, что он сидит на Подмосковье уже 5 лет, а всего во власти он с 2000 года, так что ссылки на наследие проклятого прошлого ему делать не стоит. Повторюсь, я далек от того, чтобы заподозрить большинство жителей Волоколамска, а также большинство россиян в склонности к подобного рода рассуждениям.

Просто ставшая уже тотальной власть будет постоянно порождать ядовитые свалки, пожары и прочие аварии и катастрофы, а граждане, лишенные иной формы общения с начальством, в следующий раз могут кинуть не снежок, а кирпич, или гранату, а вместо вербальных очков в анусе очередного сановника вполне может оказаться вполне реальный предмет, аналогичный тому, с которым познакомился Каддаффи в последние 40 минут своей жизни.

История "зайчутки" Слуцкого оказалась более резонансной, чем могли предположить обитатели здания на Охотном Ряду. К той или иной форме бойкота Госдумы и данного персонажа присоединились: "Дождь", "Ъ", "Новая газета", "Ведомости", "Говорит Москва", "Эхо Москвы", РБК, а также социальная сеть "Одноклассники", Znak.com,RTVI, Republic. В этой связи заявление главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева, что он, наоборот, увеличит число своих корреспондентов в Госдуме, выглядит, скорее, ошибкой профессионального холуя и предателя, чем точным расчетом. Похоже, что дикие атавистические комплексы и оголтелый мужской шовинизм сыграли с Павлом Николаевичем дурную шутку. Гусев всегда славился чутьем, позволявшим ему правильно предвидеть, а потом уже предать. В данном случае он предал своих коллег как-то уж слишком поспешно, даже паузу не сделал.

Zajchutka Слуцкий оказался для российской власти тем самым "чемоданом без ручки". Смещать его с поста председателя комитета по международным делам затруднительно по трем обстоятельствам. Во-первых, власть не привыкла отступать перед давлением. Тем более, перед давлением СМИ, большинство из которых сама же власть считает "пятой колонной". Во-вторых, Слуцкий оказался в кресле второго по значимости комитета ГД (после бюджетного) не только из-за яростного проталкивания Ж.

На это кресло претендовал единоросс Никонов по кличке "внучок". Очутившись на этой позиции, Никонов неминуемо повел бы изнурительную борьбу за пост главы МИДа по "праву наследства", доставшегося от дедушки Молотова. Понятия не имею, что происходит в башке Владимира Путина, но сильно сомневаюсь, что ему так уж необходим такой ходячий символ во главе МИДа. Третье затруднение со снятием Слуцкого менее очевидно, чем первые два, но тоже весомо. Коммуникативные таланты Слуцкого несомненны, и благодаря им он имеет массу приятелей в диапазоне от Гундяева до Ресина. Да, это типичный поручик Ржевский из анекдота, который всем подряд предлагает интим, и, получая в 95% случаев по морде, имеет, тем не менее, 5% успеха. Так что отвратительный zajchutka еще некоторое время будет отравлять российскую атмосферу не слабее полигона "Ядрово".

И всякий раз, когда zajchutka Слуцкий будет возглавлять российскую делегацию, неизбежно люди будут его воспринимать не как дипломата, а как абсолютно фейковую фигуру.

Немногочисленным российским СМИ удалось навязать Госдуме и всей российской власти язык, на котором она говорить не умеет. Это язык морали, о которой депутаты вообще не имеют никакого представления. Вполне ожидаемо в депутатской среде обнаружился "голубой"zajchutka, которым, естественно, стал Ж. Заявление журналиста "Настоящего времени" Рената Давлетгильдеева о том что Ж. во время интервью "лапал за жопу так, что руки тряслись с микрофоном" и его воспоминания, как сотрудники вождя ЛДПР тащили его в корпоративную баню, открывают еще один ящик Пандоры. При всем уважении к праву человека на выбор ориентации, трудно не признать, что для большинства россиян обнародование документальных фактов о повышенной концентрации геев в российской власти может оказаться более значимым, чем факты о коррупции.

То, что произошло можно назвать языковой несовместимостью. В этом на своем опыте убедился декан Третьяков, который приехал в Новосибирск врать про информационные войны. Когда его спросили об отношении к Слуцкому, Виталий Товиевич сказал. Что полностью одобряет его действия. "Как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку голую коленку женщины или на какое-то другое место", - объяснил новосибирским студентам декан Высшей школы телевидения МГУ. Большинство студентов после этих слов вышли из аудитории.

У власти с населением может быть три языка. Язык выборов власть ликвидировала. Осталось два: язык летящих предметов в голову и язык моральных норм. На первом власти говорить неприятно, а второго она вообще не знает и не понимает. Отсюда – языковой разрыв, который будет только нарастать.

P.S. Когда этот текст был уже опубликован поступило сообщение, что губернатор Воробьев уволил главу Волоколамского района. Как-то быстро он понял, что проблемы с историей с 1979 года можно, оказывается, начинать решать сегодня. Возможно, язык девочки Тани его убедил...

Игорь Яковенко, blogspot.ru