«Тунеядский» коэффициент Наталья Черноруцкая

24.03.2018, 17:10

Коэффициент, в котором и числитель, и знаменатель не отражают реальной ситуации на рынке труда.

Правительство должно завершить к 1 апреля т.г. подготовку ряда документов в развитие Декрета Лукашенко от 25.01.2018 № 1 «О содействии занятости» (далее – Декрет № 1). Большой объем работы здесь связан в определенной степени с тем, что авторы Декрета № 1 в некоторых случаях отказались воспользоваться уже имеющейся правовой базой и поручили Совмину дать новую расшифровку целого ряда терминов.

Постановлением Совмина от 26.02.2018 № 154 уже определены прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения на 2018 г., а постановлением Совмина от 22.02.2018 № 142 сформирован перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 г., в который включены 48 городов и районов республики. Но понятно, что общество больше всего интересует, какие именно услуги и по какой цене будут оплачивать лица, не занятые в экономике. Пока такого перечня нет.

НАПОМНИМ, что Декрет № 1 выделяет две категории граждан РБ: трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Первых вынудят оплачивать услуги с возмещением затрат, вторых – рекомендуют направить в лечебно-трудовые профилактории. Для учета и тех и других предлагается создать базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее – база), порядок формирования и ведения которой определяется Совмином.

Возникает вопрос: зачем создавать новую базу, если в соответствии с Законом от 21.07.2008 № 418-З «О регистре населения» сформирована государственная централизованная автоматизированная информационная система, основу которой составляет база персональных данных граждан РБ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РБ. Регистр является официальным источником персональных данных, основных и дополнительных.

Кстати, сейчас в «палату представителей» поступил законопроект о внесении изменений и дополнений в этот закон. В том числе предлагается исключить из записи в регистре информацию о статусе работающего, безработного, неработающего. Проект оставляет в составе дополнительных персональных данных о роде занятий только информацию о месте работы, дате трудоустройства и увольнения, дате постановки на учет и снятии с учета в качестве безработного.

Таким образом, в регистре будут учитываться только наемные работники и ставшие на учет безработные. Самозанятые лица, работающие вне системы найма, в эту систему учета не попадут.

На создание регистра были выделены бюджетные деньги, с момента принятия закона прошло почти 10 лет. Но, как оказалось, на практике записи регистра о роде занятий, а именно о числе работающих, безработных, неработающих, либо не были сформированы, либо не применялись. Спустя 10 лет решено сузить базу данных регистра и вместе с тем профинансировать за счет бюджета новую, учитывающую «трудоспособное население, не занятое в экономике».

ДЕКРЕТ № 1 предписывает Совмину определить порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике. Но в ст. 2 Закона от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения» содержится примерный перечень лиц, считающихся «занятыми гражданами». Следовательно, уже есть ориентиры для формулировок определений. Непонятно, почему разработчики Декрета № 1 это не учли. Или же они считают действующий закон недостаточно проработанным?

С новой базой предстоит работать так называемым постоянно действующим комиссиям, формирование которых возложено на органы местной власти и которым отводится ключевая роль в выполнении норм Декрета № 1. Основной целью их деятельности является трудоустройство граждан, в т.ч. формирование условий, при которых человек будет сам заинтересован в трудоустройстве.

Понятно, что именно правительству придется подготовить документ, регламентирующий деятельность комиссий.

Комиссия на основе базы данных будет составлять список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих потребленные услуги с возмещением затрат. Данный список станет основанием для предъявления указанным гражданам платы за услуги, определяемые Совмином, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Комиссия имеет право освободить от таких платежей человека, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации.

Заметим, что в отличие от Декрета от 02.04.2015 № 3 в сферу действия Декрета № 1 попадают все граждане РБ, независимо от их налогового резидентства. Например, если гражданин РБ, проживающий за границей, имеет белорусский паспорт со штампом о постоянной регистрации, то нормы Декрета распространяются на него даже в том случае, если в течение года он не находился на территории нашей страны.

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Несмотря на то, что члены комиссии будут иметь дело со сведениями о частной жизни гражданина, они не несут никаких обязательств о неразглашении конфиденциальной информации!

Формирование внесудебного списка в рамках Декрета № 1 создает прецедент внедоговорного возмездного обязательства, не предусмотренного Гражданским кодексом (ГК). Между тем ст. 10 Закона от 10.01.2000 № 361-3 «О нормативных правовых актах» признает безусловный приоритет ГК по отношению к другим кодексам и законам, содержащим нормы гражданского права.

ПРЕДЛАГАЯ всех трудоустроить, государство не делает упор на достойный труд и достойный уровень жизни. Известно, что именно для государственного сектора экономики характерны мизерные зарплаты, побуждающие людей прибегать к совместительству и иным подработкам. Кстати, распространенное в госорганизациях совместительство создает напряжение на рынке труда, потому что штатная единица, занятая совместителем, не считается вакансией и о ней не надо сообщать в органы по труду и занятости.

Вероятно, стоит напомнить, что согласно ст. 41 Конституции государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с законом.

Есть ли сегодня у государства достаточные ресурсы, чтобы гарантировать гражданам обучение в течение всего трудоспособного возраста и уж тем более достойный размер пособия по безработице? К сожалению, нет. Да и руководители Минтруда и социальной защиты, отвечая на вопросы журналистов, периодически повторяют, что пересматривать размер пособия по безработице в ближайшее время не планируется.

Что же касается достойной зарплаты, то даже в столице предлагаются вакансии с весьма скромной оплатой, а в регионах с трудоустройством вообще проблемы – там даже такой работы нет.

Кстати, одним из показателей отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда правительством выбран коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности безработных к количеству вакансий). Специалисты считают этот показатель экономически бессмысленным. Регистрируется в качестве безработных только небольшая часть тех, кто является безработным, ввиду низкого размера пособия. Организации не показывают всех вакансий. В результате имеем коэффициент, в котором и числитель, и знаменатель не отражают реальной ситуации на рынке труда.

Наталья Черноруцкая, «Экономическая газета»