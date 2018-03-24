Белорус придумал дома будущего, но строит их в Украине 1 24.03.2018, 17:30

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Иллюстрационное фото

Источник: tut.by

Почему архитектор не нашел себе применения в нашей стране?

В коттеджном городке «Биг-Бен» в 20 километрах от Киева, где все здания потребляют в 8–10 раз меньше энергии, чем обычные, стоит красивый выставочный дом-павильон. И его построил белорус, передают журналисты телеканала «Белсат».

Белорусский архитектор Александр Кучерявый проектирует энергосберегающие дома уже десять лет. Он убежден, что интерес к экологическому и экономному напрямую связан с ценами на энергоресурсы. А потому в Беларуси бум такого строительства может наступить вместе с отменой перекрестного субсидирования, когда потребитель на собственном кармане почувствует ценность тепла и света.

– Гигакалория, например, в Беларуси стоит 9 долларов, в Украине – 50. Вот ответ на все вопросы. И газ в Украине в пять раз дороже, чем в Беларуси. Так зачем белорусу экономить? – задается вопросом архитектор Александр Кучерявый.

В Украине Кучерявый строит один проект в два–три года. Один из таких – умный коттедж Optima House, который добывает тепло из земли и солнца, – в прошлом году получил премию как экоздание года.

Умные системы

Внутри дома – две стороны, которые собирают энергию от тепловых насосов и гелиосистем. Энергия из них поступает на отопление и нагрев воды. В этом коттедже множество элементов составляют целую разумную систему – датчики CO2, влаги, LED-освещение.

И все же, по словам архитектора Кучерявого, сделать новое строительство энергоэффективным намного проще, чем провести реновации уже существующих зданий.

– От семисот до миллиона долларов или евро нужно, чтобы «привести в порядок» хрущевку. Однако ни у кого таких денег нет, несмотря на то что в Украине действуют гранты, и это поддерживает государство. И все, что делает Объединение совладельцев многоквартирного дома, – меняет окна и утепляет фасад. Всё! – говорит Александр.