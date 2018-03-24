«Чувствую, что обязана освещать людские проблемы» 1 24.03.2018, 17:32

1,076

Журналистку Ольгу Чайчиц снова оштрафовали.

Судья Фрунзенского района Минска Андрей Малечко наказал независимую журналистку Ольгу Чайчиц штрафом в 735 рублей за то, что журналистка якобы незаконно произвела сюжет об уплотнении домов на улице Якубовского, пишет сайт «Белорусской ассоциации журналистов».

В месте компактного проживания людей с инвалидностью по зрению власти дали разрешение на более плотную застройку. Местные жители протестуют, а журналистов штрафуют за то, что освещают эту тему.

ФОто: БАЖ

Согласно решению суда, вина Чайчиц заключается в том, что журналистка без аккредитации подготовила сюжет для иностранного средства массовой информации - телеканала "Белсат".

- Но мне не нужна никакая аккредитация, чтобы собирать и распространять информацию о событиях в Беларуси. Особенно на такие общественно значимые темы. Это право мне дает 34 статья Конституции, - заявила журналистка.

Процесс над коллегой пытаются снять журналисты, однако сотрудники суда ссылаются на инструкцию и запрещают репортерам это. Журналисты в свою очередь апеллируют к Конституции и открытости Фемиды.

Начинается ссора, вызывают милицию, однако до задержания дело не доходит. Всех присутствующих несколько минут снимает только сотрудник милиции в штатском.

Это уже 22-й суд в 2018 году, когда независимых журналистов судят за работу без аккредитации для телеканала "Белсат".

- Я чаще делаю сюжеты из регионов, либо материалы на острые социальные темы. Поэтому, думаю, меня и таскают так часто по судам. Темы требуют срочной реакции со стороны властей, привлекают к себе много внимания. Я думаю, цель этого преследования - чтобы мы не озвучивали проблемы, не говорили о том, что происходит в стране. Не знаю, кто победит в этой борьбе, но я чувствую, что пока просто обязана делать такие сюжеты, обращать внимание на острые проблемы людей. Пока могу, я делаю это, - говорит Ольга Чайчиц.

В суд поддержать журналистку пришли несколько местных жителей, которые борются против уплотнения застройки в микрорайоне.

ФОто: БАЖ

- Мы пришли, чтобы поддержать журналистов, которые пишут о нашей проблеме. Мы очень благодарны им, видно, что они хотят нам помочь. В сюжете "Белсата" была показана очень серьезная ситуация, так запроектированный дом уничтожит безбарьерную среду для слепых людей.

Вокруг домов установлены специальные перила, держась за которые люди с инвалидностью могут идти на работу, в магазин и т д.

А на том месте, где собираются построить дом, есть единое пространство для отдыха, там слепые люди могут безопасно проводить свое время на улице , - говорит местная жительница Алла Валенчукевич.

Тем не менее, ни поддержка местных жителей, ни общественная важность темы не влияют на ход дела. Через час судья выносит решение - штраф.