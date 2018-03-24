Сенатор Менендес: Сто лет назад белорусский народ сражался за свою свободу 24.03.2018, 18:03

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Боб Менендес

Фото: AFP

Американский сенатор сделал заявление в поддержку независимости Беларуси.

Американский сенатор Боб Менендес выступил накануне 25 марта с заявлением в поддержку независимости и демократии в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

В заявлении отмечается, что хотя Белорусская Народная Республика 100 лет назад «была в конце концов в течение года разрушена вторжение Красной Армии, у белорусского народа не уменьшилось стремление к независимому, демократическому и мирному государству».

Менендес, который был избран в Сенат США от партии демократов, пишет, что другие государства региона долгое время эксплатировали территорию современной Беларуси за счет белорусского народа.

«Сегодня она на переднем плане усилий Российской Федерации манипулировать своими соседями, чтобы те служили политике Кремля. Наилучшее противоядие этому - суверенная, демократическая и зажиточная Беларусь, которая служит воле белорусского народа».

Американский сенатор призвал власти Беларуси «полностью уважать права человека в отношении ко всем своим гражданам, придерживаться международных обязательств о демократическом управлении и верховенстве закона, а также прекратить репрессии против гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции и других людей, которые просто хотят пользоваться фундаментальными свободами, за которые сто лет назад мужественно сражались их предки».