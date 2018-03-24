Порошенко: Мы запретили въезд в Украину сотне «наследников Геббельса» из РФ 2 24.03.2018, 18:14

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ФОто: AFP

СБУ успешно противодействует российским пропагандистам.

СБУ ведет борьбу с российской пропагандой, задерживая администраторов сепаратистских пабликов и выдворяя из страны граждан РФ, участвующих в информационной войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 26 годовщины основания Службы безопасности Украины, передает корреспондент "Гордон".

"В рамках противодействия вражеской пропаганде запрещен въезд на территорию Украины более 100 специфическим гражданам Российской Федерации. Речь идет о духовных наследниках Геббельса (рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии, ближайший соратник Адольфа Гитлера Йозеф Геббельс. – прим.), которые участвуют в информационной войне против Украины, изображая из себя журналистов, экспертов, блогеров и так далее", – отметил он.

Президент сообщил, что украинские суды вынесли 36 обвинительных приговоров собственникам и администраторам страниц в соцсетях по ст. 109 "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.