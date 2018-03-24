Пять небанальных фактов о БНР 24.03.2018, 18:28

Интересные цифры и факты, которые вы могли не знать.

Myfin.by подготовил небольшой «топ» небанальных цифр и фактов о БНР.

Факт №1. 4 миллиона карбованцев как основа бюджета

Для создания государственности, функционирования госаппарата необходим определенный уровень самосознания народа, исторические предпосылки и прочие условия, прописанные в учебниках истории. Тем не менее крайне важным остается финансовый фактор.

Известно, что первое время Рада и Народный Секретариат БНР существовали на деньги из казны, которую минские железнодорожники не разрешили большевикам вывезти во время отступления. Однако позже немецкие власти конфисковали эти средства.

В феврале 1919 года правительство БНР, находящееся в то время в Гродно, получило от правительства Украинской Народной Республики кредит – 4 миллионов карбованцев (валюта Украинской державы и Украинской Народной Республики в 1918 – 1920 гг.). Эти деньги пошли на создание дипломатических миссий БНР в других государствах, поездки представителей БНР на международные конференции, издание прессы, помощь школам, приютам.

Большую часть бюджета перевели в банки. Этого делать не стоило, так как по просьбе советской России значительная часть украинского кредита для БНР была заморожена немецким банком. Молодой республике стало просто не на что поддерживать свое существование.

Факт №2. Границы БНР не совпадали с современными

Они включали части территорий соседних государств.

Третья уставная грамота Рады БНР так описывала территориальные границы новообъявленного государства. Цитата непосредственно из упоминаемого документа, орфография и пунктуация сохранены:

«Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ, а ласьне: Магілеўшчыну, беларускія часьці Меншчыны, Гродзеншчыны (з Гроднай, беластокам і інш.), Віленшчыны. Віцебшчыны, смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часьці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі».

Политические деятели БНР понимали важность презентации государства мировому сообществу, старались по возможности участвовать в международных конференциях, дипломатических встречах. Чтобы знакомить зарубежных политиков с Беларусью и ее границами, в 1918 году была выпущена карта БНР.

Факт № 3. Без валюты

У Белорусской Народной Республики не было своей валюты. На территории ходили царские рубли, «керенки», немецкие и польские деньги.

Источник: myfin.by

В исторических источниках встречается упоминание о так называемом, «рубле БНР». Тут имеется в виду «краткосрочная бонна на сумму 1 рубль», которую выпустило Слуцкое уездное земство в 1918 году.

Факт №4. Паспорт БНР как реальный документ

Общегражданский паспорт Белорусской Народной Республики был выпущен в 1918 году в славянской типографии И. Галевского в Берлине. Документ состоял из 12 страниц, на его обложке размещался герб «Погоня». В паспорте указывались место и дата рождения, подданство, особые приметы (рост, цвет глаз и волос), род занятий. Документ можно было использовать для поездок за границу. Официальные правительственные лица БНР имели дипломатические паспорта.

Источник: myfin.by

Факт №5. 11 тысяч добровольцев

Как таковой армии у молодой республики не было, но правительство БНР предпринимало попытки ее создать. Однако как подсчитал историк Олег Латышонок, автор книги «Жаўнеры БНР», в белорусских военных отрядах в течение 1917-1923 гг. служило около 11 тысяч человек, преимущественно добровольцев.

Белорусские части начали создаваться в составе русской армии осенью 1917 года. В феврале 1918-го, когда власть в Минске взял в свои руки исполком Всебелорусского съезда, был создан 1-ый Минский белорусский полк, который просуществовал до прихода немецких войск.