США обвинили иранцев в кибератаках на сотни университетов 24.03.2018, 18:37

Ущерб от действий иранских хакеров оценивается в 3,4 миллиардов долларов.

Большое жюри присяжных Нью-Йорка предъявило девяти гражданам Ирана обвинение в осуществлении массивной кибератаки на сотни исследовательских университетов в США и во всем мире. От действий хакеров также пострадали частные компании и государственные учреждения, сообщает «Голос Америки».

Согласно обвинительному заключению, с 2013 года хакеры осуществляли кибератаки, действуя в интересах Корпуса стражей исламской революции.

Подозреваемые в кибератаках являлись сотрудниками организации «Институт Мабна», основанной двумя из хакеров.

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил, что хакеры внедрились в компьютерные системы 320 университетов в 22 странах мира – в том числе 144 американских университета – и похитили научные данные на сумму 3,4 млрд долларов.

«Научно-образовательные учреждения были основной целью киберпреступников», – заявил Розенстайн.

От действий иранских хакеров также пострадали ООН, ряд федеральных структур США, штаты Гавайи и Индиана и 47 коммерческих структур. Как сообщил Розенстайн, украденные данные были использованы Корпусом стражей исламской революции или проданы в Иране.

Предполагаемые киберпреступники продолжают оставаться на свободе.

В пятницу Министерство финансов США ввело санкции в отношении «Института Мабна» и 10 граждан, имеющих отношение к кибератакам. Корпус стражей исламской революции уже находится в санкционном списке, как организация поддерживающая терроризм.