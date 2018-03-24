Российские олигархи будут менять Путина 4 Иван Яковина

24.03.2018, 18:56

4,323

Иван Яковина

Старый президент не способен защитить их интересы.

Для Путина последние выборы президента РФ стали сакральной церемонией подтверждения его легитимности. И если на участки действительно пришли не 72 млн человек, а 55 млн — это в корне меняет картину

Переназначение Владимира Путина на четвертый президентский срок прошло без особенных сюрпризов. По официальным данным, при явке в 67% он уверенно победил в первом туре “выборов” 18 марта, получив почти 77% или 56 млн голосов — в абсолютных цифрах. Ближайший соперник — коммунист Павел Грудинин — набрал 12% (8,6 млн голосов).

Впрочем, личные показатели победителя и остальных участников гонки в этот раз значения не имели. Для Путина это были не выборы, где главное — результат, а полусакральная церемония подтверждения легитимности его персональной власти.

Для успеха процедуры важно общее число тех, кто верит в правомочность построенной им системы. Тут учитываются и согласные с правлением Путина, и те, кто против. Важно не то, что думает пришедший на участок человек, а сам факт его появления. Масса людей, признающих власть Путина, склоняющих пред нею голову (даже непокорную), должна быть впечатляющей.

Именно поэтому в 2018 году основным лейтмотивом президентской кампании в РФ стала не агитация за Путина, а агитация за участие в “выборах”. За признание их легитимной процедурой. Соответственно, врагами назначены не формальные оппоненты — другие кандидаты, а те, кто в голосовании не участвовал и других призывал к тому же. Этих людей в последние месяцы задерживали, штрафовали, сажали. Но бойкот все равно удался.

Официальная статистика врет. Реальная явка на этих выборах существенно ниже заявленной. И для ее искусственного вздутия использовались самые разные методы.

Формально явка — это процент явившихся на участки от общего числа избирателей. Поднять ее можно, увеличив первую цифру или снизив вторую. Российский ЦИК пошел по обоим путям.

Незадолго до 18 марта было объявлено об исключении из федерального списка 2 млн человек — они якобы переехали или умерли. Впрочем, желающих проголосовать вносили в списки по первому требованию.

Опустив цифру общего числа избирателей, ЦИК почти одновременно поднял число проголосовавших людей. В ночь после выборов в итоговой статистике откуда‑то появились 1,5 млн избирателей, сделавших свой выбор. Толкового объяснения, кто они такие и откуда взялись, так и не было.

Кроме того, до 18 марта ЦИК раздал 6 млн открепительных удостоверений, которые, по мнению сторонников бойкота, могли голосовать по несколько раз. Как выяснилось, почти все открепительные использовались в тех же городах, где их брали. По сути, эти 6 млн — бюджетники, которых с помощью бумажек заставили голосовать не дома, а на рабочих местах.

По словам наблюдателей, в национальных республиках Кавказа, Сибири, Поволжья реальная явка избирателей была примерно 30%. На участках с “карусельщиками” (многократно голосующими людьми) — 50%. Но в итоговых протоколах территориальных комиссий почти везде 90% и выше. Виной тому откровенные вбросы пачек бюллетеней на подавляющем большинстве участков.

Лишь один пример: в день выборов на участок № 1284 в Дагестане пришли 443 человека. В итоговом протоколе — 1581 проголосовавший. Разница — 300%! То же происходило по всей России, даже в подмосковных Люберцах.

На участках, где были видеокамеры слежения, их специально загораживали разными предметами. Там, где оказывались живые наблюдатели, их выгоняли с участков, били, задерживали, не давали работать. Но на большинстве российских участков не было ни того, ни другого.

Если суммировать усилия ЦИК, работу чеченских, мордовских и люберецких фальсификаторов, а также труды “карусельщиков” по всей стране и 6 млн человек с открепительными, то получится интересная картина.

15, 20, а то и 25 млн голосов 18 марта — это либо избиратели поневоле, либо вообще фикция, их просто не было. Если на участки пришли не 72 млн, а 55 млн человек, ситуация меняется в корне. Это означает, что доверие к путинской системе подорвано, ее можно менять.

Разумеется, простые россияне об этом не узнают. Им положено думать, что “весь народ в едином порыве” переутвердил президента во главе страны. Но российские олигархи, высшие чиновники и крупные бизнесмены прекрасно осведомлены о реальном положении дел.

Владимир Путин превратился для них в источник бесконечных неприятностей за границей. Теперь же он показал неспособность поддерживать стабильность системы внутри страны.

В этой ситуации только быстрое и качественное улучшение экономического положения РФ позволит Путину вернуть лояльность элиты и интерес народа. Но в условиях санкций и закостеневшей политической системы это практически невозможно.

Российским олигархам и чиновникам теперь придется задуматься: как заменить ставшего бесполезным президента на того, кто способен вновь взять под защиту их интересы — как на Западе, так и внутри России.

Игорь Яковина, «Новое время»