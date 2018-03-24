102-летняя спортсменка по прозвищу «Ураган» установила два мировых рекорда 24.03.2018, 19:26

Джулия Хоукинс

Источник: vokrugsveta.ua

Американк отличилась в беге и в прыжках в длину.

В американском штате Мериленд (США) прошел ежегодный турнир по легкой атлетике «USA Track and Field Masters Indoor Championships». В соревновании принимают участие непрофессиональные атлеты, для которых спорт — смысл активного образа жизни. Принять участие в состязании могут все, независимо от возраста, пишет сайт «Вокруг Света».

Во время последнего турнира были зафиксированы сразу несколько мировых рекордов. Так, мировой рекордсменкой в беге на 60 метров стала 102-летняя Джулия Хоукинс по прозвищу Ураган.

Way to go, Julia! Watch 102-year-old Julia "Hurricane" Hawkins set a new 🌎record in the women's 100+ 60m in 24.79 🔥🔥🔥! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/WbPG0VW25O — USATF (@usatf) 17 марта 2018 г.

Спортсменка преодолела дистанцию за 24,79 секунды. На видео она финишировала последней, но все ее соперницы младше Джулии, а значит рекорд — ее по праву.

Рекордсменка сообщила, что для установления мирового рекорда ей пришлось нарушить свои принципы.

«Я обычно сплю в это время, но ради мирового рекорда мне пришлось нарушить привычный распорядок дня», — прокомментировала свою победу Джулия, которая днями ранее обновила и мировой рекорд для своего возраста в прыжках в длину: теперь он составляет 2.77 м.