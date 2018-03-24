Мечислав Гриб: Историческую правду скрыть нельзя 24.03.2018, 19:39

Мечислав Гриб

Фота: svaboda.org

На торжественном собрании в честь 100-летия БНР выразили солидарность с арестованными.

На торжественное заседание в честь 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в минском ивент-пространстве «210 метров» собралось несколько сотен человек, передает «Радыё Свабода».

Среди них политики, деятели культуры, науки, послы зарубежных стран. Присутствующие пели гимн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», послушали обращение председателя Рады БНР Ивонки Сурвилы, помолились в память создателей Белорусской Народной Республики.

На собрании упомянули членов оргкомитета празднования и активистов, которые были арестованы в последние дни, и выразили надежду, что юбилей БНР объединит белорусское общество.

Председатель оргкомитета по празднованию юбилея БНР Микола Купава рассказал про историю борьбы белорусов с российским империализмом, о том, как погибли создатели БНР, которые не смогли эмигрировать. Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб заявил, что гордится тем что продолжил дело БНР, подписав Конституцию независимой Республики Беларусь.

«Отдельные посылы не понравились нашим восточным соседям. Они применили различные подходы которые привели к изменению Конституции и введению русского языка у нас как государственного».

«Историческую правду скрыть нельзя. Не сегодня, так завтра она выйдет на поверхность. И она уже вышла. Ветер разгонит тучи и мы этому ветра поможем», - заявил Гриб.

Бывший депутат Верховного Совета Лявон Борщевский на разных языках приветствовал дипломатов стран, которые способствовали становлению БНР. «Без БНР не было бы БССР, а БССР позволило нам, депутатам 12 созыва, объявить создание независимой Беларуси, которая сегодня признана 200 странами мира», - сказал Борщевский.

«Мы счастливы люди, мы живем во время, когда зерно брошенное в ниву взошло», - сказал член Рады БНР Александр Старикевич.

Фота: svaboda.org

Фота: svaboda.org

Мечыслаў Грыб

Фота: svaboda.org

Сьпявае Зьміцер Вайцюшкевіч

Фота: svaboda.org

Фота: svaboda.org

Фота: svaboda.org

Кніга Сяргея Шупы «Падарожжа ў БНР» у руках аднаго з удзельнікаў імпрэзы

Фота: svaboda.org