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24 марта 1794 года началось освободительное восстание на землях Беларуси

  • 24.03.2018, 19:51
Тадеуш Костюшко

Восстание возглавил национальный герой Беларуси – Тадеуш Костюшко.

Фактически восстание началось 12 марта 1794 года, когда генерал Антоний Мадалиньский отказался сокращать I Великопольскую бригаду национальной кавалерии и двинулся во главе ее из Остроленки на Краков. При вести об этом Тадеуш Костюшко немедленно явился в Краков и там провозгласил Акт восстания, присягнул сам, привел к присяге жителей и гарнизон.

Актом восстания, подписанным всеми жителями города, Костюшко был провозглашен «Начальником восстания», и ему была предоставлена вся полнота гражданской и военной власти в стране. Этот день — 24 марта — обыкновенно и считается днем начала восстания. В тот же день Тадеуш обратился к населению, выпустив четыре патриотических воззвания: «К войску», «К гражданам», «К священникам» и «К женщинам».

Костюшко провозглашался высшим и единственным начальником вооруженных сил и руководителем всего восстания. Ему поручалось сформировать высший законодательный и административно-исполнительный орган восстания для всей Речи Посполитой - Высшую народную раду (образована 21 мая).

Также были образованы некоторые местные органы управления, а также Высшая Народная рада Великого Княжества Литовского (24 апреля), которая назначила начальником повстанческих вооруженных сил Великого княжества Якуба Ясинского. 7 мая Костюшко издал Полaнецкий универсал, которым упразднялось крепостное право.

Именем Костюшко названы улицы и площади в некоторых городах Беларуси, Литвы, Польши и Украины, а также — высочайшая гора Австралии. Его имя также увековечено в США.


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