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Блогер раскрыл всю правду про советские больницы

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  • 24.03.2018, 20:01

Как на самом деле лечили в СССР.

В основном больницы в современной России были построены еще во времена СССР и представляют собой отличный пример того самого «великого советского наследия», которым продолжают гордится фанаты Союза, пишет известный белорусские блогер Максим Мирович.

«Могучая страна», строящая ракеты и запускающая спутники, имела достаточно убогие больницы для своих обычных граждан (за исключением партийных бонз). Добавьте сюда скудное питание и тюремный режим — и вы получите полное представление о больницах в СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — вся правда про советские больницы:

Тюремный режим.

ФОто: getty images

Начнeм с того, что в советских больницах, также как и в других советских учреждениях, вроде детских садов, существовал режим, напоминающий тюремный. По какой-то из причин считалось, что человек, попадающий внутрь такого учреждения, автоматически поражается в части своих прав и по своему социальному статусу находится ниже, чем персонал "учреждения".

Отчего так происходило? Отчасти потому, что медицина в СССР считалась "бесплатной". На самом деле она конечно бесплатной не была — медицина финансировалась из государственного бюджета, в наполнении которого поучаствовали все граждане страны, но подавалось всё именно так. На практике это выливалось в достаточно нередкие случаи хамского отношения врачей и другого персонала к пациентам, в отношении как бы сквозило — "вы тут бесплатно, скажите спасибо, что вообще тут лежите, терпите!".

Помимо хамского отношения, у больного зачем-то отбирали всю "гражданскую" одежду, облачая его в казенную больничную пижаму (полосатой расцветкой напоминающей, опять же, тюремную робу), заставляли соблюдать режим, а родственников для посещения запускали строго по часам — часто не разрешая больному даже выйти пообщаться с родственниками в вестибюль больницы. Такое ощущение что ещё немного — и в больницах появились бы карцеры для "нарушителей больничного режима".

Плохая еда.

ФОто: getty images

Еда в советских больницах была хренового качества — как и в других советских казенных учреждениях, больничные повара воровали продукты, пытаясь затем из остатков соорудить для пациентов что-то более-менее съедобное. На вопросы пациентов о том, что за ерунда сегодня в меню, могли ответить что-то вроде того, что это диетическая еда, предназначенная специально для больных. В плове нет мяса? Мясо вредно, ешьте голый рис. В борще тоже мяса нет? Это специальный диетический борщ для больных гриппом, "диетический стол номер один"!

Что представляло собой типичное меню в советской больнице? На завтрак — разваренная гречневая каша и два кусочка батона+круглый кусок сливочного масла. Запивалось это всё стаканом чая. Обед — какой-нибудь жидкий крупяной суп или борщ, на второе — та же гречка с хлебно-чесночной котлетой, в лучшем случае с вареной курицей (неведомые части куриной тушки всеразличных форм и размеров), компот из сухофруктов. Всё разумеется холодное. На ужин — та же каша, но уже овсяная, либо две сосиски. Фрукты и овощи были жутким дефицитом, в лучшем случае к обеду могли дать половинку сырой помидорки или огурца — да и то это случалось только поздней весной и летом.

С таким тоскливым рационом пациентам было не так-то и просто — тут как и в тюрьме, спасали продуктовые передачи из дома.

Некрасивые интерьеры.

ФОто: getty images

Практически все советские больницы имели довольно-таки жуткие казённые интерьеры — обшарпанные деревянные либо (чаще всего) панцирные кровати, крашеные синие, голубые либо зеленые стены, противного вида линолеум на полу. Белье было казенным, с надписью "Минздрав" в виде узоров — это для того, чтобы белье не воровал персонал (хотя всё равно воровал).

Ну, на счёт выбора материалов понятно — их выбирали такими, чтобы пол и стены было легко мыть, но вот сам внешний вид? По-моему, никто не думал о том, чтобы сделать интерьер палаты в советской больнице более-менее приятным для пациентов — внутри всё напоминало казенное учреждение, везде были огромные и кривые инвентарные номера, под кроватями стояли тазы с красными надписями "для рвоты" — разумеется, настроения больным такие интерьеры не поднимали. Кроме того — часто палаты были тесными и "перенаселенными".

Более-менее прилично стали выглядеть только больницы и поликлиники, построенные полностью с нуля уже в поздние советские годы — примерно в период 1980-1991 годов, а до этого все больницы выглядели жутко и своим видом только угнетали людей, попавших туда. И это, напомню, происходило в стране, которая претендовала на какое-то там "мировое идеологическое господство".

Врачи и способы лечения.

ФОто: getty images

Ну ладно, скажете вы — ужасное отношение, плохая еда и некрасивые палаты это не самое важное, но ведь в советских больницах всех успешно вылечивали? И да, и нет — те, кто рассказывает про какую-то "особо эффективную советскую медицину", попросту привирают — эффективность сильно зависела от конкретных врачей и наличия лекарств, а и с тем с другим часто бывали проблемы.

В по-настоящему развитых странах профессия врача является одной из наиболее высокооплачиваемых, особенно это касается тех медицинских специальностей, от которых напрямую зависит жизнь людей — хирургов, анестезиологов и т.д. В СССР с его тотальной "уравниловкой" врачи получали +\- столько же, сколько и остальные граждане, из-за чего у врачей не было дополнительного стимула как-то улучшать свои профессиональные навыки, дальше учиться и т.д. В советской медицине чаще всего можно было встретить именно таких "крепких середнячков", а в восьмидесятые годы, когда стал возможен выезд за рубеж, все классные врачи уехали в США, Германию и Израиль.

Это же касается и способов лечения, с нормальными лекарствами (как и со специалистами) бывали перебои. Нередко случалось, когда в советских больницах граждан лечили очень спорными методами — в буквальном смысле слова "йодом и зеленкой", назначали какие-нибудь неэффективные "таблетки от кашля" либо ставили банки — современная медицина полностью отвергает эту процедуру, считая её простым плацебо.

Вместо эпилога.

ФОто: getty images

СССР на бумаге и пропагандистских плакатах подавался как "страна всеобщего равенства", однако никакого равенства на самом деле не существовало — как отмечали многие исследователи СССР, после переворота 1917 года на территории бывшей Российской Империи установилось ещё более жесткое кастовое иерархическое общество, чем было до 1917 года.

Это было заметно в том числе и по медицине — партийные чиновники и работники, а также сотрудники спецслужб лечились в отдельных комфортабельных больницах — где было и совсем другое обслуживание, и все необходимые лекарства, и импортные одноразовые шприцы. Для людей с чуть более низкой ступени "иерархической лестницы" существовали отдельные палаты в обычных больницах с чуть лучшим обслуживанием, а основная масса народу должна была довольствоваться тем, про что было рассказано в сегодняшнем посте.


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