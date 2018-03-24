Итальянский Сенат впервые возглавила женщина 24.03.2018, 20:10

Мария Элизабетта Казеллати

ФОто: EPA

В Италии выбрали спикеров двух палат парламента.

Сенат Италии в субботу проголосовал за избрание представительницы правой партии "Вперед, Италия" Марии Элизабетты Казеллати своей головой. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Одержав победу в третьем раунде голосовании, Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената.

За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители "Движения пяти звезд".

Кроме того, в четвертом раунде голосования Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.

Выборы спикеров открывают путь к официальным консультациям по формированию правительства, которые, как ожидается, начнутся в начале следующего месяца.