Обманутые дольщики прошли шествием по Минску 24.03.2018, 20:23

Фото: onliner.by

Люди, вложившие деньги в квартиры «Тамбаза», снова вышли с плакатами в город.

Вчера Charter97.org писал о том, что люди, оплатившие квартиры «Тамбаза» по полной стоимости, но так и не дождавшиеся сдачи домов, собирались возле администрации Советского района для того, чтобы обратить внимание на свою проблему. Как сообщает onliner.by, cобирались они и сегодня.

На этот раз было организовано небольшое шествие от площади Бангалор к пересечению улиц Богдановича и Некрасова — именно здесь должны были поселиться «кинутые» люди.

Фото: onliner.by

Вопрос по-прежнему открыт, и просвета в деле не видно. Письма во все инстанции результатов не дают. В официальном ответе за подписью первого заместителя председателя Мингорисполкома говорится о том, что «оснований для предоставления государственной финансовой поддержки СООО «Тамбаз» не имеется».

Фото: onliner.by

«Встречались вчера, встретились и сегодня. Если вопрос не будет решаться, это наша не последняя встреча. Есть люди, которые приходили с плакатами и вчера, и сегодня», — рассказал Владимир, участвовавший в акциях.

Фото: onliner.by

Городские власти проводят рабочие встречи с представителями заинтересованных организаций и служб. К тому же продумываются пути, как продать имущество компании, чтобы выручить хоть какие-то деньги на стройку. Если же ничего не выгорит, предупреждают граждан, «будет инициирована процедура смены заказчика путем разработки нормативного правового акта. Данный способ завершения строительства предусматривает доплаты со стороны держателей жилищных облигаций, которые изъявят желание на продолжение строительства с новым застройщиком».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by