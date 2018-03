Чего ожидать Москве от нового советника Трампа по нацбезопасности 24.03.2018, 20:34

Джон Болтон

Фото: reuters

Джон Болтон выступает за жесткий внешнеполитический курс в отношении КНДР, Ирана и России.

В Вашингтоне о новом советнике президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джоне Болтоне в шутку говорят: этот человек считает, что в мире нет ни одного международного конфликта, который нельзя было бы разрешить с помощью военного вмешательства США, пишет «Немецкая волна».

Хотя это и преувеличение, но ставшая крылатой фраза как нельзя лучше проливает свет на то, что многие американские политики - и отнюдь не только демократы - думают о будущем советнике президента США по национальной безопасности.

Стоит отметить, что в этих словах действительно есть доля правды: бывший постоянный представитель США при ООН, занимавший этот пост во времена администрации Джорджа Буша-младшего, был одним из горячих сторонников начала военной операции США в Ираке. В отличие от многих своих бывших соратников, Болтон не только до сих пор убежден в правильности такого решения, но и поддерживает применение подобной стратегии в других горячих точках планеты.

Иран

В своих многочисленных комментариях в американской прессе Джон Болтон позиционировал себя убежденным противником соглашения по иранской ядерной программе. Хотя подобная точка зрения и находит отклик в Вашингтоне, большинство критиков сделки с Тегераном все же полагают, что выход США из соглашения принес бы с собой гораздо больше рисков и отрицательных последствий, чем преимуществ.

Джон Болтон, впрочем, так не считает. В середине января на страницах The Wall Street Journal Болтон призвал Трампа расторгнуть международное соглашение с Ираном, назвав его "дипломатическим Ватерлоо", которое уже не смогут спасти даже усилия европейцев. В той же статье он также выступил за смену политического режима в Иране. Показательно, что еще в 2015 году он написал для газеты The New York Times гостевой комментарий под заголовком "Чтобы не дать Ирану создать бомбу, нужно разбомбить Иран".

В отличие от предшественника Болтона Герберта Макмастера, президент США Дональд Трамп уже давно намеревается выйти из соглашения с Ираном, поэтому участь сделки может решиться в самое ближайшее время. По крайней мере так полагает бывший сотрудник администрации президента Буша, а ныне профессор Колумбийского университета Мэтью Ваксман, который лично знаком с Болтоном. "После назначения Болтона (советником по нацбезопасности - Ред.) возможность сохранения соглашения с Ираном представляется менее вероятной", - полагает он. По словам эксперта, новый советник Трампа будет "лишь подпитывать инстинкты президента".

Похожего мнения придерживается и старший научный сотрудник вашингтонского Центра по изучению проблем нераспространения ядерного оружия МайлсПомпер. "Вероятность выхода США из соглашения крайне высока. В этом случае возникает вопрос, как на это отреагируют Иран и ЕС", - отмечает он.

Северная Корея

Болтон является приверженцем жесткого внешнеполитического курса и в отношении Северной Кореи. Как и в случае с Ираном, а ранее - и с Ираком, в своих статьях он делится размышлениями на тему военной операции в КНДР. И это несмотря на то, что, учитывая факт наличия у Пхеньяна атомного оружия, подобная стратегия может привести к ядерной войне.

Как поясняет Мэтью Ваксман, столь радикальная позиция Болтона вызывает беспокойство, но его роль не стоит оценивать столь однозначно. Хотя Болтон и выступает за разрешение конфликта военным путем, в случае, если дело дойдет до переговоров между США и Северной Кореей, администрации Трампа понадобится человек, способный взять на себя обязанности их координатора. А Болтон с его опытом и навыками хорошо подошел бы на эту роль, отмечает эксперт.

В то же время Майлс Помпер отмечает: после назначения Болтона советником Трампа вероятность того, что переговоры между президентом США и лидером КНДР Ким Чен Ыном действительно начнутся, снизилась. В свою очередь угроза военной конфронтации, наоборот, возросла, полагает специалист.

Болтон - сторонник жесткой линии поведения с Москвой. Как отмечает Мэтью Ваксман: "Болтон относится к России с глубоким недоверием, поэтому я бы внимательно следил за появлением признаков, свидетельствующих о его влиянии на позицию Трампа в отношении Путина".

Его коллега Майлс Помпер, впрочем, считает, что влияние Болтона на Трампа в этом вопросе скорее будет незначительным. Что касается отношений США с Москвой, то здесь достаточно других важных игроков - к примеру, Пентагон, Конгресс и НАТО, уверен эксперт.

В то же время бывший помощник госсекретаря США Линкольн Блумфильд подчеркивает: мало кто знаком с деталями американо-российско-советской дипломатии в области разоружения столь же хорошо, как Болтон. Вне всякого сомнения, он применит эти знания и в ходе дискуссий в Белом Доме. "Однако в конечном счете решение принимает президент, поэтому нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события", - резюмирует эксперт.