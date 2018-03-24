Косметика и игрушки: На чем разбогатели новички рейтинга Forbes 1 24.03.2018, 20:44

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В 2018 году Forbes обнаружил в мире 259 новых долларовых миллиардеров.

В прошлом году подъем рынков по всему миру увеличил число долларовых миллиардеров в списке Forbes до 2208 человек, журнал насчитал 259 новых миллиардеров. К успеху этих людей привели самые разные вещи — от криптовалют до бургеров In-N-Out или детских игрушек Hatchimals, пишет forbes.ru.

Самый богатый новичок в рейтинге — Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в $42,2 млрд. Она стала наследницей косметической империи L’Oréal и самой состоятельной женщиной Европы после того, как в сентябре ее мать Лилиан Бетанкур умерла в возрасте 94 лет. К этому моменту, Бетанкур-Майерс уже управляла холдингом, акциями L’Oréal вместе с ней владеют ее супруг и двое сыновей. Кроме того, она написала три книги, в том числе одну о греческих богах.

Наследница In-N-Out Burger Линси Снайдер вошла в ряды долларовых миллиардеров с состоянием в $1,2 млрд, отпраздновав по-настоящему запоминающийся день рождения. В мае Снайдер исполнилось 35 лет – она получила последнюю часть своего наследства, увеличив долю в популярной на Западном побережье сети фастфуда примерно до 97%. Ее дедушка и бабушка основали In-N-Out в 1948. Ее дядя и отец, которые ранее были президентами компании, рано умерли; в 2000 году Снайдер, которой тогда было всего 18 лет, стала единственной наследницей семейной компании. В 2010 году она заняла должность президента компании и с тех пор увеличила число точек In-N-Out почти на треть, примерно до 330 кафе.

Более трех четвертей новичков-миллиардеров сколотили своим состояния как самостоятельные предприниматели. В их числе друзья детства канадцы Энтон Рэби и Роннен Харари, которые в 1994 году основали компанию по производству игрушек Spin Master со стартовым капиталом $10 000. Их первым продуктом был «Друг Земли» (Earth Buddy) — нейлоновая голова-чулок, из которой при поливе прорастала трава. Сейчас Spin Master производит летающие шары Air Hogs с дистанционным управлением и роботов Hatchimals, а также выпускает на канале Nickelodeon Jr. телешоу PAW Patrol. Состояние каждого из совладельцев Spin Master равняется $1,3 млрд.

Еще один дебютант из Канады — Тоби Лютке, который в 2006 году основал Shopify, платформу электронной торговли, на которой действует около 600 000 онлайн-магазинов. Уроженец Германии научился программировать в 12 лет, а в 16 лет бросил школу ради компьютерного инжиниринга. В 2003 году он иммигрировал в Канаду после того, как во время катания на сноуборде в Уистлере встретил свою нынешнюю жену. Shopify вышла на биржу в 2015 году. С тех пор акции компании выросли на 320%, что увеличило состояние Лютке до $1,2 млрд — при этом, он по-прежнему ездит на работу на велосипеде.

В числе других примечательных новичков — испанец Альберто Палатчи ($1,1 млрд), который в прошлом октябре продал компанию по пошиву свадебных платьев Pronovias, основанную его отцом в 1922 году, примерно за $655 млн; швейцарец Томас Флор ($2,3 млрд), который основал частную авиационную компанию VistaJet, и американцы Нираж Шах и Стив Конин ($1,6 млрд у каждого), которые совместно запустили онлайн-магазин товаров для дома Wayfair.

В целом, Forbes обнаружил новых миллиардеров в 35 странах по всему миру. Лидирует Китай, где появилось 89 новичков, за ним следуют США (45), Индия (18) и Германия (13). Телекоммуникационный магнат Страйв Масийива ($1,4 млрд) в этом году присоединяется к списку как первый миллиардер из Зимбабве, а Сандор Чанйи, чья OTP Group является одной из крупнейших финансовых групп в Центральной и Восточной Европе, — первый в истории представитель Венгрии в списке Forbes.

Эти новые миллиардеры сколотили свои состояния в 18 различных отраслях. Возглавляет список производство, откуда пришли 47 новичков, за ним следуют технологии (29). Третья по популярности отрасль — финансы и инвестиции (24). Сюда включены и состояния, сделанные в сфере традиционных финансовых услуг — включая новичков Эдварда Джонсона IV и Элизабет Джонсон, внуков основателя Fidelity Investments Эдварда Джонсона II, состояние каждого из которых равняется $3,6 млрд — и, впервые, новые магнаты, заработавшие миллиарды на криптовалютной лихорадке.

Крис Ларсен, богатейший человек в криптовалютном мире, присоединяется к списку Forbes с состоянием в $4,6 млрд. В 2012 году он стал одним из основателей криптовалюты Ripple, упрощающая благодаря технологии блокчейн проведение международных платежей. А Чангпенг Жао, известный под ником CZ, присоединяется к рейтингу с состоянием в $1,4 млрд, благодаря Binance, криптобирже, которую он основал в июле.