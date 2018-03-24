В Бресте из-за новостроек разрушаются дома 1 24.03.2018, 21:09

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Иллюстрационное фото

Власти пытаются это скрыть.

Жители улицы Поплавского в Бресте планировали провести пикет, чтобы обратить внимание на свои проблемы: из-за стройки транспортной развязки дома в окрестностях начинают буквально разрушаться, передает «Белсат».

СМИ писали о проблемах жителей улицы. «У нас как начали забивать сваи, буквально неделю назад, в 60-ти метрах от моего дома и в 30-ти метрах от ближайшего к стройке дома, пошли трещины по всему дому. В двух местах раскололся фундамент, лично у нас», – рассказала одна из жительниц журналистам.

Люди решили устроить в центре города пикет, но получили отказ.

О запрете акции брестский горисполком даже не смог сообщить законным образом. «Один из заявителей нашел письмо без конверта с ответом из горисполкома прямо в своем почтовом ящике. Будем обжаловать такие действия брестской власти», – говорит правозащитник Роман Кисляк.

После того, как о проблемах жителей начали писать независимые СМИ, власти пригласили желающих на встречу в горисполком. Оказалось, что подобные проблемы актуальны еще и для жителей улицы Межевой и Мичурина. Только публично выражать протест чиновники запрещают.

Это уже третья запрещенная в течение недели акция. 15 марта в Бресте не разрешили пикет против давления и репрессий в отношении профсоюза РЭП, вместо этого освободили школьников от занятий посреди недели и провели спортивное ориентирование. 17 марта власти Бреста не разрешили проведение митинга на площади Ленина против стройки аккумуляторного завода, акция все равно прошла 18 марта и обошлась без задержаний.

Тем временем местные активисты ждут ответа на еще одну заявку: у Брестского горисполкома просят разрешения на проведение митинга на площади Свободы. Акция запланирована на 31 марта. Но ответа на него еще нет. Зато известно, что на День Воли на этом месте пройдет разрешенный властями праздник.