Лявон Вольский дал в Минске концерт в честь 100-летия БНР 24.03.2018, 21:34

Фото: nn.by

Легендарный музыкант исполнил почти все хиты времен NRM.

24 марта в минском клубе «Брюгге» Лявон Вольский дал концерт к 100-летию провозглашения независимости БНР, пишет nn.by.

Музыкант анонсировал его накануне в соцсетях, и первые 600 человек, которые успеют зарегистрироваться, попадали на концерт бесплатно. Места закончились за час.

В начале концерта Лявон Вольский поздравил всех с праздником.

Фото: nn.by

За немногим более часа прозвучали почти все хиты времен NRM: ««Лёгкія», «Тры чарапахі», «Паветраны шар», «Катуй-ратуй», «Менск і Мінск». Кульминацией концерта стала песня «Партызанская», в ходе которой около десятка бело-красно-белых флагов появились в зале.

Фото: nn.by

Вольский запел и новую песню «Героі не паміраюць», написанную к 100-летию Независимости.

Фото: nn.by

Сразу после выступления коллектив уехал в Белосток. Там группа выступит на праздновании 100-летия БНР, которое устраивают белорусы Подляшья. В этот же день Вольский примет участие в концерте возле Оперного театра в Минске через телемост.

Фото: nn.by

Фото: nn.by