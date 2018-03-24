За сколько продают белорусские деньги на аукционе 1 24.03.2018, 21:56

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ФОто: tut.by

Нумизматы выкладывают за нестандартные банкноты большие суммы.

Неправильная обрезка, необычное расположение номера или растекшийся номинал — такие деньги с удовольствием заберут коллекционеры. Нумизматы выкладывают за нестандартные банкноты большие суммы — в том числе за купюры, которые еще не вышли из обращения. Tut.by просмотрел предложения онлайн-аукциона ay.by и узнал, за какую сумму там продают новые и старые белорусские деньги.

«Редкий брак. Перенос горизонтального номера на лицевую сторону», — пишет автор одного из объявлений по продаже банкноты в 50 рублей, которая сейчас находится в обращении. Лот продается за 200 белорусских рублей, это в четыре раза больше ее номинала.

Фото: ay.by

Не все пытаются заработать на необычных купюрах. «Брак обрезки банкноты по всем углам. Состояние близкое к идеальному», — написано в одном из объявлений. Цена этого лота равна номиналу — 10 рублей. Предложение обмена владельца не интересует, в комментариях он пишет, что не является коллекционером — просто пустил в продажу необычную попавшуюся купюру.

Фото: ay.by

Банкнота в десять рублей с неправильным цветом номинала и надписи продается за 50 рублей. «Есть еще несколько отличий: по ширине, защитной полоске, по тонам печати», — добавляет владелец.

Фото: ay.by

Банкноту в пять миллионов рублей 1999 года продают на аукционе за 412 рублей. «Красота, приятно видеть!» — гласит комментарий под лотом. Владелец купюры соглашается с пользователем: «Да, она прекрасна».

Фото: ay.by

За 1600 рублей один из коллекционеров продает целый денежный набор: банкноты от пяти копеек 1992 года до 20 тысяч рублей 2000 года плюс купюры 10 и 20 лет НБРБ. Всего в наборе 45 штук.

Фото: ay.by

«Ультрараритет, — завлекает автор одного из лотов. — Невыпущенный выпуск, образцы, полный набор 1993 года». Владелец уверяет, что «лот более чем реален, жду реальных денег. Пожизненная гарантия оригинальности лота». Продаются купюры за 16 800 рублей.

Фото: ay.by

Десять памятных банкнот специального выпуска НБРБ, посвященные третьему тысячелетию, продаются за 650 рублей. Купюры примечательны тем, что погашены специальной надписью-штампом MILLENNIUM.

Фото: ay.by

Тысяча старых купюр по 50 рублей автор лота продает за 250 рублей. Состояние банкнот идеальное, так как они раньше нигде не использовались.

Фото: ay.by

Сто пятитысячных купюр может приобрести любой желающий. «Возможен обмен на серебро РБ?» — спрашивает один из пользователей онлайн-аукциона. Однако пока лот доступен за 505 новых рублей.

Фото: ay.by

За 450 рублей даже можно купить «васильки» — деньги фестиваля «Славянский базар».