За сколько продают белорусские деньги на аукционе

За сколько продают белорусские деньги на аукционе1
- 24.03.2018, 21:56
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Нумизматы выкладывают за нестандартные банкноты большие суммы.
Неправильная обрезка, необычное расположение номера или растекшийся номинал — такие деньги с удовольствием заберут коллекционеры. Нумизматы выкладывают за нестандартные банкноты большие суммы — в том числе за купюры, которые еще не вышли из обращения. Tut.by просмотрел предложения онлайн-аукциона ay.by и узнал, за какую сумму там продают новые и старые белорусские деньги.
«Редкий брак. Перенос горизонтального номера на лицевую сторону», — пишет автор одного из объявлений по продаже банкноты в 50 рублей, которая сейчас находится в обращении. Лот продается за 200 белорусских рублей, это в четыре раза больше ее номинала.
Не все пытаются заработать на необычных купюрах. «Брак обрезки банкноты по всем углам. Состояние близкое к идеальному», — написано в одном из объявлений. Цена этого лота равна номиналу — 10 рублей. Предложение обмена владельца не интересует, в комментариях он пишет, что не является коллекционером — просто пустил в продажу необычную попавшуюся купюру.
Банкнота в десять рублей с неправильным цветом номинала и надписи продается за 50 рублей. «Есть еще несколько отличий: по ширине, защитной полоске, по тонам печати», — добавляет владелец.
Банкноту в пять миллионов рублей 1999 года продают на аукционе за 412 рублей. «Красота, приятно видеть!» — гласит комментарий под лотом. Владелец купюры соглашается с пользователем: «Да, она прекрасна».
За 1600 рублей один из коллекционеров продает целый денежный набор: банкноты от пяти копеек 1992 года до 20 тысяч рублей 2000 года плюс купюры 10 и 20 лет НБРБ. Всего в наборе 45 штук.
«Ультрараритет, — завлекает автор одного из лотов. — Невыпущенный выпуск, образцы, полный набор 1993 года». Владелец уверяет, что «лот более чем реален, жду реальных денег. Пожизненная гарантия оригинальности лота». Продаются купюры за 16 800 рублей.
Десять памятных банкнот специального выпуска НБРБ, посвященные третьему тысячелетию, продаются за 650 рублей. Купюры примечательны тем, что погашены специальной надписью-штампом MILLENNIUM.
Тысяча старых купюр по 50 рублей автор лота продает за 250 рублей. Состояние банкнот идеальное, так как они раньше нигде не использовались.
Сто пятитысячных купюр может приобрести любой желающий. «Возможен обмен на серебро РБ?» — спрашивает один из пользователей онлайн-аукциона. Однако пока лот доступен за 505 новых рублей.
За 450 рублей даже можно купить «васильки» — деньги фестиваля «Славянский базар».