Скрипаль и «скрепы» Кямран Агаев, kasparov.ru

24.03.2018, 22:08

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Владимир Путин

Фото: AFP

Высылка российских дипломатов из Англии — еще один провал Путина.

Отравление двойного агента Скрипаля и его дочери в Солсбери, последовавшие за этим резкий ответ Лондона и высылка российских дипломатов из Англии ознаменовали ещё один провал Путина не только как великого "стратега", но и развенчали его миф как "разведчика".

Операцией "Скрипаль" Путин надеялся на дальнейшее укрепление патриотических "скреп" внутри страны, но получил такую неожиданную реакцию не только в Англии, но и в Европе, которая не сравнима по последствиям с его грузинской и украинской авантюрами. Речь идёт о проявленной солидарности с Лондоном со стороны многих европейских стран в вопросе беспримерной, небывалой высылки российских дипломатов, что неизбежно скажется на эффективности деятельности широкой сети кремлевских спецслужб, находящихся под крышей посольств.

Как писала в субботу британская The Times, российская шпионская сеть по всей Европе оказалась под угрозой вчера, так как по меньшей мере пять стран ЕС готовы последовать примеру Великобритании и выслать дипломатов, а посол ЕС в Москве был отозван.

Конкретизируя эту информацию, The Times сообщает, что "в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран". По утверждению газеты, "беспрецедентный раунд скоординированного выдворения начнется в понедельник с отзыва посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера на четыре недели".

Отметим, что на состоявшейся в четверг и пятницу встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать Эдерера из Москвы для консультаций. Президент Европейского совета Дональд Туск выступил с заявлением от имени членов этого органа, заявив, что он поддерживает тезис британского правительства, что "велика вероятность" того, что Россия несет ответственность за отравление и что "нет другого правдоподобного альтернативного объяснения". В заявлении была выражена "безоговорочная солидарность" с Великобританией "перед лицом такого серьезного вызова нашей общей безопасности".

Примечательно, что на этот раз путинские лоббисты в Европе не смогли добиться своих целей. Таким странам, как Греция, Италия, Болгария, Люксембург, Кипр и Австрия из-за сохранения хороших отношений с Кремлем не удалось провести более смягченную версию заявления ЕС, в котором бы только говорилось, что блок воспринял "чрезвычайно серьезно" мнение Лондона о виновности Москвы. Окончательный вариант заявления четко формулирует, что "использование химического оружия, в том числе использование любых отравляющих химических веществ в качестве оружия при любых обстоятельствах, совершенно неприемлемо, должно систематически и строго осуждаться. Это представляет угрозу безопасности для всех нас".

Характерно, что МИД Латвии одним из первых уже сделал отдельное заявление. По сообщению Delfi, со ссылкой на департамент коммуникаций министерства, в нем говорится: "В знак солидарности с Великобританией Латвия вместе с несколькими странами ЕС обсуждает надлежащие меры и планирует координированный ответ на атаку с использованием химоружия 4 марта в Солсбери. На данный момент мы можем подтвердить, что сотрудник или несколько сотрудников посольства России будут отозваны из Латвии".

На европейском фоне представляет интерес прежде всего комментарий Госдепартамента США. По словам официального представителя Госдепа Хезера Науэрта о том, что США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений При этом она отметила, что пока у Вашингтона "нет мер, о которых госдепартамент мог бы сообщить".

Ранее 24 марта стало известно, что Совет нацбезопасности США порекомендовал президенту Трампу выслать российских дипломатов по примеру Лондона.

Если Москва оставила без внимания заявление Госдепартамента США, то комментируя итоги брюссельского евросаммита, заместитель мининдел РФ Сергей Рябков заявил, что "Евросоюз в деле Скрипаля отказывается работать с фактами, а понятие солидарности внутри ЕС для ряда стран оказалось выше здравого смысла". По его словам, в Евросоюзе не хотят считаться с позицией Москвы и пренебрегают очень серьезными нестыковками в британской позиции, которые для российской стороны очевидны.

Такая реакция со Смоленской площади была ожидаемой и вряд ли подействует на изменение позиции и намерений Брюсселя. О его отношении к аргументам Москвы и настрое европейских лидеров свидетельствует тот факт, что 21 марта на брифинг в МИДе для иностранных дипломатов, на котором Лавров назвал отравление Скрипалей " чушью и сфальсифицированной противоправной авантюрой", руководители нескольких европейских дипмиссий и американский посол не приехали.

Представляется, что Москву и лично Путина видимо не волнует тот факт, что по информации The Times, Британия поделилась информацией с союзниками из ЕС о 23 "негласных сотрудниках разведки", которые после нападения в Солсбери были высланы. Это может означать только то, что в случае экстрадиции российских шпионов-дипломатов из других стран Евросоюза единая европейская разведывательная сеть РФ и ее деструктивная деятельность против Европы могут серьезно пострадать. Что будет возможно самым значительным негативным последствием в череде авантюр кремлевского чекиста, которая обернется в конечном итоге против безопасности и стабильности его режима.

Кямран Агаев, kasparov.ru