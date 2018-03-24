Видеофакт: Футболист «Немана» спел для болельщиков «Воины света» 24.03.2018, 22:17

Руслан Зубков

Фото: Footboom.com

Такой подарок для болельщиков стал большой неожиданностью.

Футболист гродненского «Немана» Руслан Зубков на встрече с болельщиками, которая проходила в пятницу, 23 марта, в развлекательном центре «Галактика», исполнил известную песню группы Brutto «Воины света», пишет сайт hrodna.life.

Такой подарок для болельщиков стал большой неожиданность. Никто не знал, что украинский легионер «Немана», кроме того, что играет в футбол, еще и музыкой занимается. Выступить на встрече с болельщиками футболисту предложили представители клуба, Руслан не отказался.

«Пою я с самого детства, это мое маленькое хобби, - рассказывает Руслан. - И сейчас в Гродно я часто пою, особенно с женой мы любим это делать. В команде ребята знали про мое увлечение, потому что мне приходилось уже в конце прошлого сезона выступать на вечеринке перед всеми.

Песня "Воины света" мне очень нравится, она запала мне в душу, когда я дебютировал в Высшей лиге Украины и услышал ее на стадионе "Днепра". Эту песню тогда исполняли 15 тысяч болельщиков нашего соперника. Мы тогда вышли на игру и проиграли ее еще до свистка. Исполнение этой песни было просто до мурашек.

Хотелось бы, чтобы в будущем и наши гродненские болельщики сделали свою традицию и пели бы какую-нибудь песню перед стартом матча. Например, "Воины света" у меня ассоциируется с боем на футбольном поле, можно было бы и эту песню исполнять».

Руслан Зубков отметил, что готов выполнить «Воины света» и перед болельщиками на стадионе.