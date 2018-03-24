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Райкин попал в базу «Миротворца»

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  • 24.03.2018, 22:29
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Российского актера внесли в базу из-за участия в попытках легализации аннексии Крыма.

Российский актер и художественный руководитель московского государственного театра "Сатирикон" Константин Райкин 24 марта был включен в базу сайта "Миротворец", пишет gordonua.com.

Райкина внесли в раздел "Чистилище" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

На странице "Миротворца" в Facebook говорится, что раньше Райкина не могли внести в базу, поскольку не было доказательств его противоправной деятельности.

"Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым. В 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя в Украине, мы не внесли его в "Чистилище" ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности", – отметили создатели сайта.

Вечером 17 ноября около 20 активистов сорвали концерт Райкина в Одессе. Общественный активист, бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который участвовал в срыве выступления, назвал Райкина "крымнашистом".

Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.


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