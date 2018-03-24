Жители Брестской области поинтересовались, куда уходит «дорожный налог» 24.03.2018, 22:50

Фото: kolesa.ru

В Брестской области сельчане возмущены качеством дорог.

Вопросы строительства и ремонта дорог преобладали сегодня во время прямой телефонной линии с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом, пишет onliner.by.

Суть обращений сельчан и горожан из Барановичей, Брестского, Кобринского и Жабинковского районов сводилась к необходимости приведения в порядок дорожного покрытия.

Примечательно, что в большинстве случаев речь шла о гравийных и грунтовых дорогах. Губернатор обратил внимание на сезонность проблемы, которая обостряется именно с наступлением весны. По его словам, к решению вопроса нужно подходить комплексно, исходя из социальной потребности и востребованности конкретной дороги.

«В каждом районе составлен план работы по основным магистральным дорогам. Что касается улиц в населенных пунктах, то там местные органы власти совместно с ДРСУ и службами ЖКХ должны определить, какой ремонт необходимо провести — текущий, ямочный или капитальный. В приоритете должны быть дороги, которые находятся в худшем состоянии, с большой интенсивностью движения», — сказал Анатолий Лис. В целом в Брестской области на этот год на местное дорожное хозяйство предусмотрено выделить 28 млн рублей. Еще 4,3 млн рублей будет направлено на содержание и ремонт улиц в населенных пунктах.

Под этот объем денежных средств разработаны планы-графики, которые согласованы с горрайисполкомами. Планируется, что дорожные работы начнутся массово с апреля, когда позволят погодные условия. Всего на прямую линию к председателю облисполкома сегодня обратились 34 человека.