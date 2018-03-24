Скотт Роланд: США внимательно следят за ситуацией в Беларуси 24.03.2018, 22:58

Белорусы Вашингтона празднуют 100-летие БНР. 23 марта 2018 г.

В Вашингтоне отметили 100-летие БНР.

23 марта Белорусско-американская ассоциация в Вашингтоне (БАЗА-Вашингтон) отметила наступающую 100-летнюю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, сообщает golos-ameriki.ru.

Белорусы Вашингтона отпраздновали эту важную для страны дату вместе с дипломатами, правозащитниками и всеми, кто интересуется ситуацией в Беларуси. В мероприятии также приняли участие бывшие сотрудники и главы посольства США в Минске: Скотт Роланд, бывший поверенный в делах и Констанс Флипо, экс-замглавы миссии.

Скотт Роланд, старший советник Госдепартамента в Хельсинкской комиссии США

Фото: voa

Скотт Роланд, который продолжил заниматься Беларусью на новой должности – старшего советника Госдепартамента в Хельсинкской комиссии США – отметил, что США продолжают внимательно следить за ситуацией с правами человека и демократией в Беларуси. По словам дипломата, этому свидетельствует «Закон о демократии в Беларуси», который Конгресс США продлевал уже три раза.

Он напомнил, что в ходе визита делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Беларусь в июле 2017 года, возглавляемой сенатором-республиканцем Роджером Уикером, конгрессмены в комментариях прессе, на встрече с Лукашенко, а также с представителями гражданского общества дали ясно понять, что новая администрация США готова двигаться вперед в двусторонних отношениях «при условии прогресса со стороны правительства Беларуси по ключевым проблемам в области демократии и прав человека».

Мелисса Хупер, программный директор правозащитной организации Human Rights First по вопросам прав человека и гражданского общества, также поздравила белорусов со столетием БНР и напомнила о существующей обеспокоенности мирового сообщества ситуацией с правами человека в Беларуси.

Мелисса Хупер, программный директор правозащитной организации Human Rights First по вопросам прав человека и гражданского общества

Фото: VOA

В целом, правозащитники обеспокоены ситуацией с правами человека на всем постсоветском пространстве. «Несмотря на то, что в обсуждении этой проблеми центральное место занимает Россия, в других странах региона существуют свои проблемы в сфере соблюдения прав человека, – заявила Хупер. – Когда России удается избежать ответствености, эти проблемы только усиливаются (на постсоветском пространстве)». Представитель правозащитной организации также обратила внимание на то, что Беларусь продолжает применять смертную казнь и выразила обеспокоенность созданием препятствий для работы неправительственных организаций.

«Когда оппоненты (Лукашенко и его правительства) преследуются и сидят в тюрьмах, настоящие перемены невозможны», – заявила Мелисса Хупер.

По случаю 100-летия провозглашения БНР поддержку независимости и демократии в Беларуси выразил сенатор-демократ Роберт Менендес.

Сенатор-демократ Боб Менендес

Фото: VOA

«Воинственные региональные силы долгое время использовали территорию современной Беларуси для продвижения своих интересов за счет белорусского народа, – говорится в заявлении сенатора Менендеса. – Сегодня страна находится в центре попыток России манипулировать странами-соседями в целях продвижения кремлевской повестки дня». Самый лучший способ противостоять этому, считает законодатель-демократ из Нью-Джерси, – «суверенная, демократическая и процветающая Беларусь».

Представитель Рады БНР Алеся Семуха заявила, что именно к этому стремились основатели БНР, которые надеялись построить «свободную и независимую Беларусь» на принципах «самоопределения, демократии, защиты прав и свобод человека».