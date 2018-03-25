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«Марш за наши жизни» проходит с международным размахом

  • 25.03.2018, 8:06
Фото: Ангелина Багдасарян

Акции состоялись во всех американских штатах и 70 городах мира.

По данным организаторов протеста против свободного доступа к оружию - «Марша за наши жизни», 24 марта протесты прошли во всех американских штатах. К США присоединились еще три десятка стран: акции состоялись в 70 городах мира, сообщает русская служба «Голоса Америки».

Участники демонстраций, среди которых много школьников с родителями, вышли на улицы с требованием, чтобы их жизни стали приоритетом при регулировании доступа к оружию. Их главное требование – прекратить насилие и в школах, и в обществе в целом.

На момент публикации, по данным организаторов, по всему миру проходит или уже прошло 846 протеста. Информация периодически обновляется.

Во время протеста в Вашингтоне президент США Дональд Трамп находился в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, однако представитель Белого дома Линдси Уолтерс опубликовала заявление, в котором говорится: «Мы аплодируем многочисленным мужественным молодым американцам, которые сегодня воспользовались Первой поправкой к Конституции США (право на свободу слова и собраний – прим. ред.) Обеспечение безопасности наших детей – наивысший приоритет для президента. Именно поэтому он призвал Конгресс принять законы «Об усовершенствовании NICS (NICS – National Instant Criminal Background Check System – федеральная система проверки на наличие судимостей и правонарушений – прим. ред.) и «О противодействии насилию в школах», – говорится в заявлении Белого дома.

Уолтерс напомнила, что в пятницу минюст США заявил о намерении изменить федеральные правила, чтобы классифицировать полуавтоматическое оружие, оснащенное «скользящими прикладами», как автоматическое.


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